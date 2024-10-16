«Корм для полезных микробов»: в каких продуктах содержится больше всего клетчатки

— Клетчатку содержат, например, цельнозерновые каши и хлеб. Отруби (прежде всего кукурузные) — рекордсмены по содержанию клетчатки. Но бездумно глотать их не стоит. При получении клетчатки нужна вода: клетчатка притягивает на себя воду. Кроме того, клетчатке все равно, что удалять из организма: она выводит как токсины, так и полезные вещества, — предупредила диетолог.