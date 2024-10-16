«Корм для полезных микробов»: в каких продуктах содержится больше всего клетчатки

По ее словам, клетчатка — необходимый для жизнедеятельности человека компонент.
— Клетчатка имеет большое значение для здоровья человека. Например, кишечник человека покрыт определенными клетками, которые постоянно меняются. Клетчатка делает своего рода массаж органу, стимулируя его. Кроме того, она ускоряет обновление слизистой. Также клетчатка забирает на себя токсины, излишки жиров и сахаров. Так как значительная часть иммунной системы находится в кишечнике, то клетчатка способствует укреплению иммунитета, — объяснила собеседница «ВМ».
Кроме того, клетчатка — корм для полезных микробов в организме. Если они хорошо питаются, то эффективнее помогают подавлять патогенную активность, пояснила врач.
Есть некоторые продукты, которые имеют в своем составе большое количество клетчатки, заметила специалист.
— Клетчатку содержат, например, цельнозерновые каши и хлеб. Отруби (прежде всего кукурузные) — рекордсмены по содержанию клетчатки. Но бездумно глотать их не стоит. При получении клетчатки нужна вода: клетчатка притягивает на себя воду. Кроме того, клетчатке все равно, что удалять из организма: она выводит как токсины, так и полезные вещества, — предупредила диетолог.
Также клетчатка содержится во фруктах и овощах. Однако фрукты и овощи тоже не стоит употреблять слишком часто: в них также есть много сахаров, пояснила врач.
Нужно не только употреблять фрукты и овощи умеренно, но и распределять их на протяжении дня, рекомендовала Соломатина.
— До половины килограмма фруктов и овощей в день есть можно, но лучше разделить их на три-пять приемов пищи. Однако тут тоже нужно учитывать здоровье конкретного человека: кто-то, например, может употреблять только термически обработанные или разбитые в блендере продукты, — рассказала собеседница «ВМ».
Кроме того, если человек никогда не ел фрукты и овощи в большом количестве, нужно включать их в рацион постепенно, заметила эксперт. В противном случае могут последовать дискомфорт, раздражение и даже боли, заключила врач.