Коричневое море во Владивостоке — норма? Зимние «цветения» начались в Амурском заливе

«Отличие нынешнего “цветения” от предыдущих лет — более высокая численность микроводорослей и продолжительность явления. Связано это может быть с теплой, бесснежной зимой и относительно тонким льдом. Подледное “цветение” микроводорослей необходимо для поддержания жизни в водах залива, так как эти микроводоросли обеспечивают всех морских обитателей высококалорийной едой, обогащают воду Амурского залива кислородом и поглощают углекислый газ в огромных количествах», — пояснили специалисты.