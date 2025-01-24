Коричневое море во Владивостоке — норма? Зимние «цветения» начались в Амурском заливе

Жители Владивостока столкнулись с коричневым цветом воды в море. Это их насторожило, но волноваться не стоит. В Амурском заливе просто начались зимние «цветения». «Красный прилив» и вода цвета «Фанты» вызваны массовым развитием диатомовых водорослей рода Thalassiosira nordenskioeldii, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН).
На акватории Амурского залива наблюдается масштабное «цветение» планктонных микроскопических водорослей. Оно вызвано массовым развитием диатомовых водорослей рода Thalassiosira.
«В зимний период интенсивное развитие фитопланктона — явление отнюдь не уникальное. “Цветение” учёные определяют как массовое развитие водорослей, при котором их плотность превышает показатели установленной нормы. Их массовое развитие часто сопровождается изменением цвета воды», — сообщили в ННЦМБ ДВО РАН.
Микроводоросли Thalassiosira содержат пигменты, которые окрашивают их тельца в буро-коричневый цвет. Сейчас их концентрация достигает нескольких миллионов клеток на литр воды. Из-за этого вода и нижняя часть льда окрашены в бурый цвет. Но эти микроводоросли не ядовитые и опасности не представляют.
«Отличие нынешнего “цветения” от предыдущих лет — более высокая численность микроводорослей и продолжительность явления. Связано это может быть с теплой, бесснежной зимой и относительно тонким льдом. Подледное “цветение” микроводорослей необходимо для поддержания жизни в водах залива, так как эти микроводоросли обеспечивают всех морских обитателей высококалорийной едой, обогащают воду Амурского залива кислородом и поглощают углекислый газ в огромных количествах», — пояснили специалисты.
В то же время биологи отмечают, что столь высоких концентраций вида T. nordenskioeldii до настоящего времени не отмечалось.
Напомним, в мае в бухте Фёдорова образовалось необычное природное явление: море приобрело оранжевый оттенок. Феномен наблюдался вдоль береговой полосы, привлекая внимание местных жителей и туристов.