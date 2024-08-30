Корица и сон. Мясников назвал способы самому снизить сахар крови

Следить за уровнем сахара в крови крайне важно. Равно как и снижать его. При этом корректировать уровень сахара вполне можно самому и дома. Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал основные способы снижения уровня глюкозы крови дома самостоятельно.
Он отметил, что цифры 5,6−6,9 на глюкометре — это уже преддиабет. А если цифра перешагнула за 7, то это уже диабет. И правильно говорить не об однократном снижении сахара, например, насыпав в чай корицы, а о планомерном и постоянном. Иначе у каждого четвертого растет риск перехода преддиабета в диабет с его проблемами с почками, глазами
«А вот заниматься аэробными физическими нагрузками — это хорошо. Они являются даже не желательными, а обязательными. Неважно, сколько ты весишь, неважно, сколько тебе лет, важно, что вы должны этим заниматься, это даст вам годы жизни, предохранит от онкологии, инфарктов и инсультов», — пояснил Мясников.
Надо ли менять сахар на сахарозаменители?
Это популярное мнение. Раньше даже в столовых на столах стояли коробочки с сахарозаменителями. «Сегодня сахарозаменители у врачей международных и у ВОЗ находятся под запретом. Причем все, включая растительные», — предупредил медик.
Он отметил, что это связано с тем, что сахарозаменители увеличивают риски онкозаболеваний и сердечных патологий. При этом думать, что человек не принимает сахарозаменители, — ошибка, даже если он их действительно физически сам не добавляет в пищу.
«Сахарозаменители есть везде — и пирожные, и конфеты, и зубная паста, и сладкие газированные напитки», — отметил Мясников.
Что касается отказа от простого сахара, то это тоже поможет мало, пояснил врач. Ведь в продуктах питания современной промышленности его огромное количество в скрытом виде — это и сосиски, и колбасы, и молоко, и хлеб. Отказаться можно лишь от сыпучего, но при этом все равно получать его в довольно большом объеме.
«Но диабет — это не сахар. Это проявление резистентности (устойчивости) к инсулину. Важно, как быстро подскакивает сахар крови. Если вы едите продукты с высоким гликемическим индексом, это белый хлеб, например, у вас сахар будет подскакивать, а за этим будет очень быстрый выброс инсулина. И этот быстрый выброс приведет к тому, что рецепторы глохнут от такого количества, они не воспринимают», — рассказал врач.
Для коррекции уровня сахара крови можно включать в рацион продукты с магнием и хромом. Магний, как показывают исследования, помогает снизить тягу к сладкому. Содержится он в таких продуктах, как фрукты, овощи, шоколад, орехи, тунец, горбуша и сардины.
Конечно же, позволит снизить глюкозу и нормальный сон. «Недосып ведет к развитию сахарного диабета. Любое нарушение мелатонина ведет к онкологии и к диабету, к нечувствительности к инсулину», — рассказал медик.
Какой должна быть профилактика?
Так что профилактика диабета и методика снижения сахара крови довольно проста. Здоровый образ жизни при цифрах сахара преддиабета становится принципиально важным.
«Важно соблюдать определенный уровень физической активности и снижать вес. Если сахар повышается, уровень дневного потребления калорий не должен превышать 1800 калорий. Надо есть фрукты и овощи с низким гликемическим индексом. Мясо, рыба, нежирные молочные продукты — это тоже часть рациона», — пояснил Мясников.
Это обязательно должно стать образом жизни на постоянной основе. «Вы должны понимать, что звоночек прозвенел, впереди у вас инфаркт, инсульт, онкология. И вы можете про все забыть и двигаться дальше к болезни, а можете бороться против этого. Но не разово, а каждый день до конца жизни. Потому что как только вы снизите интенсивность, все придет обратно. И важно не пропустить момент, когда уже надо принимать лекарства», — подытожил доктор.
При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном.