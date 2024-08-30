Корица и сон. Мясников назвал способы самому снизить сахар крови

Это обязательно должно стать образом жизни на постоянной основе. «Вы должны понимать, что звоночек прозвенел, впереди у вас инфаркт, инсульт, онкология. И вы можете про все забыть и двигаться дальше к болезни, а можете бороться против этого. Но не разово, а каждый день до конца жизни. Потому что как только вы снизите интенсивность, все придет обратно. И важно не пропустить момент, когда уже надо принимать лекарства», — подытожил доктор.