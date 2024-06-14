Коренные американцы получили право охотиться на китов

Археологические находки показывают, что охотники племени на кедровых каноэ с незапамятных времен убивали китов для пропитания, и эта практика прекратилась только в начале XX века после того, как коммерческие китобойные суда сократили популяцию. Защитники прав животных, которые давно выступают против китобойного промысла, также могут оспорить решение Noaa в суде.