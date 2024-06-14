Коренные американцы получили право охотиться на китов

После десятилетий юридических и бюрократических разбирательств племя коренных американцев Маках впервые за 25 лет получило разрешение США возобновить охоту на китов у берегов Вашингтона.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (Noaa) по рыболовству объявило в среду, что оно предоставит племени исключение, разрешив им «ограниченную добычу и церемониальную охоту» в соответствии с договором 1855 года. Представителям Маках будет разрешено охотиться на китов в Тихом океане у берегов Вашингтона в течение 10 лет.
Это окончательное решение представляет собой важную веху в процессе возвращения племенам Мака церемониальной охоты на серых китов в восточной части Северной части Тихого океана.
Племя Маках, насчитывающее 1500 человек на северо-западной оконечности полуострова Олимпик, является единственным индейским племенем, имеющим международный договор, в котором упоминается право охотиться на китов. Тем не менее оно уже более двух десятилетий сталкивается с судебными разбирательствами, бюрократическими слушаниями и научными экспертизами.
Решение Noaa предоставляет племени право на освобождение от ответственности в соответствии с Законом «о защите морских млекопитающих», который запрещает причинять им вред. Разрешение будет ограничено охотой на двух-трех китов в год, и они, согласно договору, будут организованы таким образом, чтобы избежать причинения вреда серым китам, находящимся под угрозой исчезновения.
Принятые сегодня меры соблюдают договорные права племени Мака и их культурную традицию китобойного промысла, которая насчитывает более 1000 лет и является основополагающей для их самобытности и наследия.
Археологические находки показывают, что охотники племени на кедровых каноэ с незапамятных времен убивали китов для пропитания, и эта практика прекратилась только в начале XX века после того, как коммерческие китобойные суда сократили популяцию. Защитники прав животных, которые давно выступают против китобойного промысла, также могут оспорить решение Noaa в суде.
Тем временем ученые смогли уловить песни китов в Антарктике, которые свидетельствуют о возможном восстановлении популяции. Послушайте, как звучит «музыка возрождения».
Кристина Корчанова