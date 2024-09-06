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Коренной народ Новой Зеландии выбрал новую королеву

Новоиспеченной королевой народа маори стала 27-летняя Нга Вай Хоно и те По Паки (Nga Wai Hono i te Po Paki). Она сменит своего покойного отца на посту.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Спустя неделю после эмоциональных похорон бывшего короля Тухейтии, правящего последние 18 лет, коренной народ Новой Зеландии маори выбрал новую королеву. Ею стала 27-летняя Нга Вай Хоно и те По Паки (Nga Wai Hono i te Po Paki), дочь покойного монарха. Сообщается, что ее избрал совет из 12 старейшин-мужчин, вопреки тому, что у По Паки были братья.

5 сентября 2024 года новоиспеченная королева была помазана священными маслами и благословлена той же Библией, которая использовалась для коронации первого Короля.

Бывший премьер-министр Новой Зеландии и лидер главной оппозиционной лейбористской партии Крис Хипкинс похвалил нового монарха за «невероятное богатство» знаний о своей культуре. Он также отметил, что королева, выбранная советом, будет «предана заботе о своем народе».

Известно, что Новая Зеландия, как бывшая британская колония и по-прежнему член Британского содружества Наций, имеет официального монарха — Карла III. Однако коренной народ маори, который составляет около 17% населения, с 1858 года признает своего собственного монарха.

Больше фактов о Новой Зеландии: ранее мы рассказывали, почему люди начали массово покидать страну.