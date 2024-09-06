Коренной народ Новой Зеландии выбрал новую королеву

Спустя неделю после эмоциональных похорон бывшего короля Тухейтии, правящего последние 18 лет, коренной народ Новой Зеландии маори выбрал новую королеву. Ею стала 27-летняя Нга Вай Хоно и те По Паки (Nga Wai Hono i te Po Paki), дочь покойного монарха. Сообщается, что ее избрал совет из 12 старейшин-мужчин, вопреки тому, что у По Паки были братья.
5 сентября 2024 года новоиспеченная королева была помазана священными маслами и благословлена той же Библией, которая использовалась для коронации первого Короля.
Бывший премьер-министр Новой Зеландии и лидер главной оппозиционной лейбористской партии Крис Хипкинс похвалил нового монарха за «невероятное богатство» знаний о своей культуре. Он также отметил, что королева, выбранная советом, будет «предана заботе о своем народе».
Известно, что Новая Зеландия, как бывшая британская колония и по-прежнему член Британского содружества Наций, имеет официального монарха — Карла III. Однако коренной народ маори, который составляет около 17% населения, с 1858 года признает своего собственного монарха.
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