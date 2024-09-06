Коренной народ Новой Зеландии выбрал новую королеву

Спустя неделю после эмоциональных похорон бывшего короля Тухейтии, правящего последние 18 лет, коренной народ Новой Зеландии маори выбрал новую королеву. Ею стала 27-летняя Нга Вай Хоно и те По Паки (Nga Wai Hono i te Po Paki), дочь покойного монарха. Сообщается, что ее избрал совет из 12 старейшин-мужчин, вопреки тому, что у По Паки были братья.