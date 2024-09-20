Кореец вернул в храм деньги, которые украл оттуда в детстве

Спустя несколько дней, продолжается рассказ в письме, мальчик снова попробовал украсть деньги из храма, но в этот раз его поймал монах. Но служитель не стал вызывать полицию. Вместо этого он положил ладонь мальчику на плечо, а второй пожал ему руку, закрыв глаза и покачав головой. Это событие преобразило юношу — автор письма пишет, что с того дня ему претило зариться на чужое.