Кореец вернул в храм деньги, которые украл оттуда в детстве

Послушники буддийского храма Тхондоса в южнокорейском городе Янсан недавно нашли необычное письмо от анонимного отправителя в ящике для пожертвований. В письме лежало 2 миллиона вон (примерно 140 тысяч рублей) и текст с извинениями за кражу, совершенную 27 лет назад.
В письме рассказана история мальчика, который украл из этого самого храма 30 тысяч вон (2000 рублей) в 1997 году, в самый разгар Азиатского финансового кризиса, и отнес деньги домой в рыбацкой сети. О находке рассказала газета South China Morning Post.
Спустя несколько дней, продолжается рассказ в письме, мальчик снова попробовал украсть деньги из храма, но в этот раз его поймал монах. Но служитель не стал вызывать полицию. Вместо этого он положил ладонь мальчику на плечо, а второй пожал ему руку, закрыв глаза и покачав головой. Это событие преобразило юношу — автор письма пишет, что с того дня ему претило зариться на чужое.
«Монах словно заколдовал меня быть хорошим», — признается аноним, который, конечно, и был этим мальчиком.
Неизвестный даритель не рассказал, какую профессию он выбрал, но утверждает, что усердно работал и прожил хорошую жизнь. Вскоре аноним должен стать отцом, поэтому понял, что пришла пора извиниться и выразить благодарность за то, как с маленьким вором обошлись в храме много лет назад, потому что автор письма хочет, чтобы ребенок во всем им гордился.
Аноним также извинился за то, что не выплатил долг раньше, и в качестве извинений приложил крупную сумму пожертвований.
Монах, о котором рассказано в письме, преподобный Хёнмун, до сих пор служит в этом храме. Прочтя письмо, он признался, что вспомнил того юношу. Кроме того, по словам монаха, мальчик был далеко не единственным, кто воровал пожертвования: конец 90-х был для Южной Кореи очень тяжелым в экономическом плане, и многие старались добыть средства на проживание таким образом.
Монах даже признался, что иногда специально оставлял ящик открытым, чтобы страждущим не приходилось его взламывать.
Финансовый кризис 1997 года повлек множество банкротств и массовые сокращения работников по всей Южной Корее. Хёнмун вспоминает: «Это было трудное время, столько людей страдало. Мы даже не пытались ловить воров, мы их отпускали». Монах не сомневается в том, что неизвестный даритель станет чудесным отцом, и прибавил, что желает ему всего наилучшего в жизни.
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