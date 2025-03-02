«Прогресс» с новым скафандром и научным оборудованием причалил к МКС

На станцию прибыл новый скафандр «Орлан-МКС» № 6 для выходов в открытый космос — скафандры этой модели отличаются от предыдущей версии «Орлан-МК» новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.