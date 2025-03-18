Корабль Crew Dragon с «застрявшими» в космосе астронавтами NASA отстыковался от МКС

58-летняя Уильямс и 61-летний Уилмор прилетели на МКС в июне 2024 года на корабле Boeing Starliner в рамках испытательной миссии (с тех пор оба стали на год старше, отметив на орбите дни рождения). Предполагалось, что опытные астронавты проведут на станции всего несколько дней и улетят на том же корабле, но из-за возникших в полете неполадок с двигателями ориентации Starliner в сентябре отправили на Землю без экипажа — в итоге он долетел без серьезных нареканий.