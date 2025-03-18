Корабль Crew Dragon с «застрявшими» в космосе астронавтами NASA отстыковался от МКС

Утром 18 марта от Международной космической станции (МКС) отстыковался пилотируемый корабль Crew Dragon C212 Freedom американской компании SpaceX. На его борту на Землю возвращаются четыре члена экипажа станции, включая «застрявших» на орбите астронавтов NASA Суниту Уильямс и Барри Уилмора, которые провели в космосе почти 9,5 месяца вместо запланированных 8 дней.
Корабль отчалил от модуля Harmony американского сегмента МКС в 8 часов 5 минут по московскому времени. Кроме Уильямс и Уилмора, прилетевших на станцию в июне прошлого года на неисправном корабле Boeing Starliner, на Crew Dragon находятся астронавт NASA Ник Хейг и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов — они прибыли на МКС на этом же корабле SpaceX в сентябре 2024-го в рамках миссии Crew-9, первоначальный состав которой пришлось сократить вдвое, чтобы освободить два места в корабле для «застрявших» астронавтов.
По пути на Землю кораблю сперва предстоит совершить несколько маневров, чтобы отойти на безопасное расстояние от МКС.
Напомним, возвращение членов миссии Crew-9 и примкнувших к ним Уильямс и Уилмора было увязано с прибытием на станцию новых членов экипажа. Оно состоялось утром 16 марта: на корабле Crew Dragon C210 Endurance на станцию прибыли участники миссии Crew-10. В ее состав вошли астронавты NASA Николь Айерс и Энн Макклейн, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониши и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков. Для Макклейн и Ониши этот полет в космос стал вторым в карьере, а для Айерс и Пескова — первым.
На станции сейчас также находятся 69-летний астронавт NASA Дональд Петтит и российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер. Они прилетели на МКС на корабле «Союз МС-26» в сентябре 2024 года и покинут ее на нем же в середине апреля, после прибытия «Союза МС-27» с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и астронавтом Джонатаном Кимом.
Как два астронавта «застряли» на МКС и как готовился план их «спасения»
58-летняя Уильямс и 61-летний Уилмор прилетели на МКС в июне 2024 года на корабле Boeing Starliner в рамках испытательной миссии (с тех пор оба стали на год старше, отметив на орбите дни рождения). Предполагалось, что опытные астронавты проведут на станции всего несколько дней и улетят на том же корабле, но из-за возникших в полете неполадок с двигателями ориентации Starliner в сентябре отправили на Землю без экипажа — в итоге он долетел без серьезных нареканий.
После этого Уильямс и Уилмора официально включили в состав постоянного экипажа МКС — 22 сентября 2024-го Сунита Уильямс стала командиром 72-й экспедиции на МКС (7 марта 2025-го она символически передала управление станцией Алексею Овчинину). По официальным данным и по сообщениям источников американских СМИ, оба астронавта не испытывали проблем в связи с затянувшимся пребыванием на МКС, так что слово «застряли» применительно к их положению на станции можно использовать только в кавычках. 30 января они совершили совместный выход за борт МКС, по итогам которого Сунита Уильямс установила новый рекорд по времени совокупного пребывания в открытом космосе среди женщин.
После отказа от идеи возвращения астронавтов на Starliner было решено, что Уилмор и Уильямс полетят на Землю на «эвакуационном» корабле Crew Dragon C212 Freedom, который прибыл на станцию полупустым в сентябре 2024-го в рамках миссии Crew-9. Из-за необходимости освободить два места для экипажа Starliner на нем прилетели только Ник Хейг и Александр Горбунов — включенные в состав миссии Crew-9 американские астронавты Зена Кардман и Стефани Уилсон остались на Земле.
Первоначально возвращение Crew Dragon C212 было запланировано на конец февраля 2025 года, но в декабре 2024-го его перенесли примерно на месяц. Задержка была связана с тем, что для миссии Crew-10 предполагалось использовать новый корабль Crew Dragon с серийным номером C213, однако на финальной стадии сборки с ним возникли технические неполадки, которые вынудили NASA и создавшую Crew Dragon компанию SpaceX отложить старт.
Оперативно решить проблемы с кораблем не удалось, что грозило очередным переносом как старта миссии Crew-10, так и возвращения миссии Crew-9. К тому же, в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп, который потребовал как можно скорее вернуть Уилмора и Уильямс на Землю. Глава SpaceX и ближайший соратник Трампа Илон Маск пообещал выполнить это указание, вероятно понимая, что теперь процесс затягивается уже по вине самой SpaceX.
В итоге в NASA и SpaceX решили отправить на МКС корабль Crew Dragon C210 Endurance, который уже доставлял на станцию новые экипажи и возвращал их на землю в рамках миссий Crew-3, Crew-5 и Crew-7. Замена корабля может сказаться на сроках намеченной сейчас на май «туристической» миссии к МКС Axiom-4, для которой готовился Crew Dragon С210 Endurance. Теперь его в этом полете заменят на пока что безымянный корабль С213.
Что случилось с кораблем Starliner в первом пилотируемом полете
Starliner, запущенный к МКС 5 июня 2024 года после целой череды задержек, не без сложностей пристыковался к ней днем позже. Изначально возвращение Starliner на Землю было запланировано на 14 июня, но затем срок пребывания Уилмора и Уильямс на орбите продлили на 4 дня, потом — до 22 и 25 июня, после чего еще минимум на неделю, а в конце июня — на неопределенный срок.
Задержки тогда в основном объяснялись тем, что специалистам NASA и Boeing требовалось время, чтобы убедиться в полной готовности корабля к обратному полету с учетом обнаруженных ранее утечек гелия в топливной системе двигателей ориентации корабля и проблем с пятью из этих двигателей, которые возникли во время стыковки Starliner с МКС. Затем стало известно, что инженеры намерены провести серию экспериментов на полигоне в штате Нью-Мексико, чтобы разобраться в причинах возникших неполадок.
Испытания, проведенные на Земле и орбите, показали, что 27 из 28 двигателей ориентации корабля работают исправно, однако, несмотря на все усилия, специалистам так и не удалось установить, почему у Starliner возникли проблемы в полете. Согласно основной версии, слабым звеном оказались уплотнительные кольца из тефлона, установленные на клапанах баллона с гелием, использующегося для наддува топливной системы. Предположительно, нагрев соседних двигателей деформирует уплотнительные кольца, которые теряют герметичность, но в земных условиях воспроизвести эту ситуацию не удалось.
Представители Boeing полагали, что корабль все же может вернуться на Землю с экипажем без значительного риска для астронавтов, но руководство NASA приняло решение не рисковать жизнями астронавтов и оставить их на станции.
История проекта Starliner
Корпорация Boeing разрабатывает корабль Starliner по программе NASA Commercial Crew Program. В 2014-м одновременно с ней контракт на создание корабля, способного доставлять астронавтов на МКС наравне с российскими «Союзами» (с 2011-го, когда была прекращена эксплуатация шаттлов, у США не было своих пилотируемых космических кораблей), получила и компания SpaceX Илона Маска.
Многим казалось, что инженеры Boeing опередят неопытных конкурентов, но в итоге корабль SpaceX Crew Dragon слетал на орбиту в автоматическом режиме в марте 2019 года, а в мае 2020-го пристыковался к МКС, имея на борту двух астронавтов (в такой же тестовый полет в июне 2024-го отправился и Starliner). С тех пор корабли SpaceX совершили десять регулярных миссий по доставке на станцию новых экипажей и пять полетов с космическими туристами и непрофессиональными астронавтами. При этом условно «туристическая» миссия Polaris Dawn в сентябре 2024 года ознаменовалась первым в истории частной космонавтики выходом в открытый космос.
Судьба проекта Starliner пока складывается куда менее успешно. Первый запуск корабля к МКС в беспилотном режиме состоялся в декабре 2019 года, но из-за сбоя в работе бортового компьютера Starliner вышел на неправильную орбиту и потратил на ее корректировку слишком много топлива, поэтому его полет к МКС пришлось отменить. Несмотря на еще один сбой, Starliner тогда смог вернуться на Землю в целости.
Повторный запуск Starliner к МКС без экипажа на борту состоялся только в мае 2022 года. Тогда корабль смог достичь станции, пристыковаться к ней и вернуться на Землю. Впрочем, у NASA нашлись замечания к работе отдельных систем Starliner, на устранение которых инженеры Boeing потратили почти два года. В свете неудачного полета с экипажем будущее этого проекта, который обернулся для концерна убытками в сотни миллионов долларов, выглядит по меньшей мере туманным.