Корабль Crew Dragon с туристами сел в Мексиканском заливе

12 сентября SpaceX сообщала, что в космос впервые в истории вышли непрофессиональные астронавты — ими стали участники коммерческой миссии Polaris Dawn. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 10 сентября в 05:24 (12:24 мск). В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn корабль находился на околоземной орбите в течение пяти дней. На борту пребывали бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит, а также инженеры Анна Менон и Сара Джиллис.