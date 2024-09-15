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Корабль Crew Dragon с туристами сел в Мексиканском заливе

Многоразовый космический корабль Crew Dragon с четырьмя туристами успешно приводнился в Мексиканском заливе к юго-западу от Флориды.

Источник: NASA

Об этом сообщается на странице компании SpaceX в соцсети X.

Известно, что спускаемая капсула корабля совершила мягкое приводнение с использованием парашютной системы в 03:36 по времени Восточного побережья США (10:36 мск).

12 сентября SpaceX сообщала, что в космос впервые в истории вышли непрофессиональные астронавты — ими стали участники коммерческой миссии Polaris Dawn. Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 10 сентября в 05:24 (12:24 мск). В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn корабль находился на околоземной орбите в течение пяти дней. На борту пребывали бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит, а также инженеры Анна Менон и Сара Джиллис.

Как заявлял основатель SpaceX Илон Маск, экипаж космической экспедиции Polaris Dawn находился на самом большом расстоянии от Земли за полвека космических полетов всех стран.