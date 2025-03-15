Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым стартовал к МКС

NASA перенесло запуск Crew Dragon, запланированный на 12 марта, из-за проблем с гидравлической системой крепления корабля с ракетой Falcon 9. Отмечалось, что следующая возможность для старта может появиться 13 марта. Позднее запуск был вновь перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда в NASA уточнили, что старт полета корабля к МКС состоится 14 марта.