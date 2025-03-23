Копию трубы из операции «Поток» установили перед храмом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 25 марта откроется уличная выставка, посвящённая операции «Поток». В рамках выставки посетителям предоставят возможность пройти по макету трубы.
Об этом сообщается в Telegram-канале Храма-Памятника на Крови.
«У Храма на Крови… будет смонтирован и установлен участок трубы протяжённостью 16 м в честь пройденных бойцами русской армии 16 км в тыл врага в Судже», — говорится в сообщении.
Ранее военнослужащий с позывным Жора, участвовавший в суджанской операции «Поток», рассказал RT, как на выходе из газовой трубы получил несколько тяжёлых ранений в результате атаки беспилотников и потерял связь с товарищами.