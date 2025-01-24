Копирование действий окружающих связали с повреждением мозга

Ученые из США и Китая проверили, как травма головного мозга влияет на оценивание рисков и учет мнение окружающих. В эксперименте, опубликованном в журнале PLOS Computational Biology, участвовали 44 человека: 28 здоровых людей (контрольная группа), десять — с поражениями островковой доли, а шесть — с поражениями дорсальной части передней поясной коры.
Испытуемые выбирали между двумя лотереями — безопасной и рискованной. В первой части эксперимента они не опирались ни на чье мнение и не видели ответов других участников, а во второй показывали решения, которые якобы приняли другие игроки.
Последние могли склоняться либо к рискованному или безопасному варианту, либо расходиться во мнениях. Подход позволил понять, как люди совмещают собственные предпочтения в отношении риска с социальными подсказками (выбором окружающих).
Ученые создали математическую модель, которая учитывает одновременно «рациональную» оценку выигрыша/проигрыша и «автоматическое» копирование чужого выбора.
Результаты показали, что участники с повреждениями мозга чаще копировали решения других испытуемых, а люди из контрольной группы совмещали собственные предпочтения с наблюдаемым решением «других». При этом респонденты с поражениями островковой доли и дорсальной части передней поясной коры хуже следовали стандартной экономической логике, которая предполагает вычисление ожидаемой ценности и вероятность выигрыша.
Более того, когда участники видели, какое решение приняли другие респонденты, они просто копировали выбор, не задумываясь о последствиях. Такое поведение называют «быстрой когнитивной подсказкой». В таком случае механизмы оценки риска серьезно нарушены, поэтому человеку легче слепо следовать за другими.
Исследователи также отметили, что подобные «сбои» в оценке риска могут встречаться в самых разных ситуациях. Например, подростки часто следуют за своими сверстниками, поддаются давлению общества, а людям с определенными психоневрологическими состояниями или заболеваниями, связанными с когнитивными нарушениями, сложнее обдумать последствия выбора, поэтому они поступают, как все.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях неопределенности (при незнакомых, «новых» вариантах выбора, когда прошлый опыт не работает), вероятность полагаться на мнение окружающих возрастает.
Результаты нового исследования помогут усовершенствовать методы реабилитации людей с травмами мозга и разработать более действенные программы профилактики рискованного поведения, ориентированные на социальное окружение.
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