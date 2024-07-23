Кооператив открыл, 80 миллионов накопил: как жили самые богатые люди СССР

Муслим Магомаев был одним из самых высокооплачиваемых певцов СССР. За один концерт в среднем он получал 200 советских рублей. Если переводить на современный курс, то его гонорар бы составил почти 56 тысяч рублей. Но нередко бывали случаи, когда выступление артиста стоило в три, а то и в четыре раза дороже. При этом на нелегальные концерты Магомаева власть внимания особо не обращала. А все потому, что творчество певца очень любила партийная элита.