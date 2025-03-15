Конюхов прошел половину пути на лодке до Австралии

Путешественник стартовал из пролива Дрейка в Южной Америке. В рамках экспедиции Конюхов уже установил мировой рекорд — Южная Атлантика была впервые пересечена на весельной лодке. Затем Конюхов попал в Индийский океан, где условия оказались гораздо хуже, чем в предыдущем — там его встретили многочисленные шторма и сильный ветер. Его лодка несколько раз переворачивалась, из-за чего было повреждено оборудование связи и навигации. Также отмечается, что часть лодки сильно обросла, это замедляет дальнейшее движение.