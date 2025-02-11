Конюхов первым в истории пересек на веслах Южную Атлантику

Напомним, что Федор Конюхов в 2002 году уже пересекал Атлантический океан. Он продвигался с востока на запад от Канарских островов до острова Барбадос на весельной лодке «Уралаз». Путешествие заняло у него 46 дней. Кроме того наш соотечественник пересек Тихий океан с востока на запад от Чили до Австралии на лодке «Тургояк» в 2014 году за 160 дней. В 2019 году мужчина снова пересек Тихий океан на лодке «Акрос» с запада на восток от Новой Зеландии до мыса Горн за 154 дня. В общей сложности Конюхов провел на веслах в мировом океане 428 дней на трех разных лодках.