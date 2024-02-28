Конюхов идет на очередной рекорд: на Северный полюс — на мотопараплане

Известный российский путешественник-рекордсмен Федор Конюхов намерен в наступившем году пополнить свою коллекцию уникальных рейдов по земле, воде и воздуху еще одним экстремальным проектом — преодолев несколько сотен километров на мотопараплане, добраться до Северного полюса.
Летательный аппарат — двухместный. Ф. Конюхов отправится в путь вместе с другим пилотом — мастером спорта международного класса Игорем Потапкиным. Протяженность маршрута может достигнуть 800 километров.
Уникальная экспедиция на северную «макушку» Земли должна состояться в июле 2024 года. Для столь необычного воздушного путешествия подготовлен летательный аппарат особой конструкции. Важнейшей его частью является специальная двухместная тележка, снабженная двигателем, который вращает толкающий винт. Встроенные топливные баки вмещают около 190 литров бензина, этого запаса топлива паралёту может хватить почти на тысячу километров. К тележке крепится тканевое крыло площадью 42 квадратных метра.
Старт воздушного путешествия состоится на 85 градусе северной широты: в районе острова Рудольфа — самой ближней к полюсу точки этого архипелага, где начинаются паковые льды. Именно со льдины, которую еще предстоит выбрать, и отправятся в полет Федор Конюхов и Игорь Потапкин.
На преодоление по воздуху всего пути до «макушки» планеты планируется потратить от 10 до 16 часов. После приземления (точнее — приледнения) в этой «нулевой точке» пилоты мотопараплана разобьют там временный лагерь и будут дожидаться, когда до них доберется ледокол.
— «Сидеть» им придется, по нашим расчетам, около двух суток, — уточнил Оскар Конюхов. — Предусмотрены необходимые средства для этого. Из крыла паралёта построят подобие палатки, кроме того, с собой берут продукты, даже ружье — на случай появления белых медведей.
Достигнув Северного полюса, «50 лет Победы» заберет Игоря Потапкина и мотопараплан. А вот отец останется на льдине. Мы доставим ему туда на ледоколе сборный домик для жилья, запас продовольствия, топлива, необходимое оборудование. На протяжении последующих трех с лишним недель в Северном Ледовитом океане будет действовать одиночная дрейфующая станция.
Федор Филиппович в течение этого времени станет проводить научные исследования. Одна из важнейших составляющих — экологическая: изучение загрязненности океана в районе Северного полюса микрочастицами пластика. Обитателю дрейфующей станции предстоит брать множество проб воды. Для этого предусмотрено оснастить его системой для бурения льда, а также специальной фильтровальной установкой. Подготовленные с ее помощью пробы, содержащие как раз концентрат загрязнений, будут затем отправлены для изучения их специалистами в Институт океанологии имени П. Ширшова РАН.
По словам Оскара Конюхова, во время следующего круизного плавания ледокола (а продолжительность каждого такого рейса 11 дней) состоится новое рандеву «50 лет Победы» и Федора Конюхова: «Мы найдем ледовый лагерь отца, чтобы проверить, все ли там в порядке. Однако после этого одиночная дрейфующая станция продолжит свою работу. И лишь еще 11 суток спустя, когда ледокол опять окажется в приполярной зоне, эта необычная экспедиция должна закончиться. По расчетам, за время дрейфа льдина, на которой будет находиться Федор Филиппович, может преодолеть около ста километров и сместиться от точки полюса куда-то ближе к берегам Канады».
С учетом такого непредсказуемого движения льдов, точно определить местонахождение лагеря Федора Конюхова заранее будет невозможно. Так что ледоколу предстоят поиски обитаемой льдины. После того, как «50 лет Победы» до нее сможет добраться во второй раз, полярника-паралётчика, а также все его оборудование, приборы, собранные пробы воды поднимут на борт ледокола.
В общей сложности эта необычная арктическая эпопея должна продлиться чуть более месяца.
Справка «МК»:
Федор Конюхов — первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северного географического, Южного географического, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты), Мыса Горн (полюс яхтсменов). Кроме того, он первым в России достиг Северного и Южного полюса на лыжах в одиночку, первым совершил одиночное кругосветное плавание, первым выполнил программу «Семь Вершин». Конюхов первым пересек Южный океан на весельной лодке, первым совершил кругосветный полет на воздушном шаре и стал первым человеком, который смог пересечь Тихий океан в обоих направлениях (с востока на запад и с запада на восток).