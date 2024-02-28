Конюхов идет на очередной рекорд: на Северный полюс — на мотопараплане

По словам Оскара Конюхова, во время следующего круизного плавания ледокола (а продолжительность каждого такого рейса 11 дней) состоится новое рандеву «50 лет Победы» и Федора Конюхова: «Мы найдем ледовый лагерь отца, чтобы проверить, все ли там в порядке. Однако после этого одиночная дрейфующая станция продолжит свою работу. И лишь еще 11 суток спустя, когда ледокол опять окажется в приполярной зоне, эта необычная экспедиция должна закончиться. По расчетам, за время дрейфа льдина, на которой будет находиться Федор Филиппович, может преодолеть около ста километров и сместиться от точки полюса куда-то ближе к берегам Канады».