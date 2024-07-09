Конюхов достиг Северного полюса на мотопараплане и побил новый рекорд

Федор Конюхов тогда признался, что «никогда не думал, что о нем снимут фильм», и отметил, что «это заслуга команды и Бондарчука». Насчет последнего в роли самого себя он отозвался положительно — по его словам, «никто лучше этого не сделает» и ему было «очень приятно», что тот согласился сыграть его.