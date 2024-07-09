Конюхов достиг Северного полюса на мотопараплане и побил новый рекорд

Федор Конюхов и летчик Игорь Потапкин совершили первый в истории арктический перелет на мотопараплане, установив мировой рекорд. Об этом сообщается на официальном сайте легендарного путешественника.
На льдину, с которой стартовали Конюхов и Потапкин, у архипелага Земля Франца-Иосифа доставил атомный ледокол «50 лет Победы».
«Рекордный полет в высоких широтах Арктики протяженностью 440, 51 км продлился 10 часов и 13 минут с 16:29 7 июля до 02:42 8 июля (по МСК) и проходил в коридоре 57−60 градусов восточной долготы на высоте от 267 до 835 метров над поверхностью. Средняя скорость составила 47 км/ч», — отметили в сообщении.
По плану экспедиции после приземления Конюхов и Потапкин разобьют лагерь на Северном полюсе и приготовятся к суточному дрейфу в ожидании ледокола. Также путешественник Федор Конюхов планирует отправиться в одиночное плавание на судне по Охотскому морю. Об этом сообщала пресс-служба сахалинского правительства.
Отмечалось, что Конюхов пройдет по местам, где происходили важные исторические события и завершилась Вторая мировая война. Предварительно планируется, что путешествие займет почти 2 месяца.
«У меня всегда плотный график. На Сахалин прибуду сразу же после другого масштабного путешествия. Никогда раньше не был в тех местах, где будет проложен путь. Поэтому особенно интересно их посетить, тем более по такому важному поводу. Эта миссия для меня будет особенной», — отметил Конюхов.
Ранее, в марте 2023 года, Федор Конюхов и путешественник Иван Меняйло побили мировой рекорд по дальности полета воздушного шара, пролетев больше 2368 км. Прошлый рекорд был установлен в 1994 году двумя японцами — Чикацу Какинума и Мичио Канда. По курсу из Кировска через Череповец (Вологодская область) в направлении Балакова (Саратовская область) российские пилоты летели на высоте до 5 км и со средней скоростью 40−50 км/ч.
Напомним, что 5 октября 2023 года в широкий прокат вышла приключенческая драма «Повелитель ветра». Фильм рассказывает о путешественнике и воздухоплавателе Федоре Конюхове, а именно о его одиночном кругосветном полете на воздушном шаре. Он поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней 4 часа 20 минут, и стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки. Конюхова в фильме сыграл Федор Бондарчук.
«Впервые я задумался о кино про Конюхова, когда случайно увидел документальный фильм про его путешествие на воздушном шаре. В результате, когда мои давние партнеры, продюсеры студии “Водород” Миша Врубель и Саша Андрющенко предложили запустить фильм про Конюхова, я, сначала только как продюсер, с радостью откликнулся», — рассказывал Бондарчук в интервью РБК Life.
Федор Конюхов тогда признался, что «никогда не думал, что о нем снимут фильм», и отметил, что «это заслуга команды и Бондарчука». Насчет последнего в роли самого себя он отозвался положительно — по его словам, «никто лучше этого не сделает» и ему было «очень приятно», что тот согласился сыграть его.
Федор Конюхов — всемирно известный российский путешественник, воздухоплаватель, альпинист, писатель и художник. Он совершил более 50 экспедиций в самые опасные и неизведанные точки земного шара. Установил 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику.