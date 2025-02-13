Контроль за операциями в частных клиниках станет более строгим

Проблемы с органосохраняющими операциями стали обсуждаться уже давно, но их решали на уровне Министерства здравоохранения. Обычно новые хирургические подходы проходят через этические комитеты и утверждаются научными учреждениями. Однако в последнее время возникли ситуации, которые требуют более активного контроля. Генеральный секретарь РОХ, доктор Андрей Федоров, отметил, что некоторые частные клиники начали использовать устаревшие методы, такие как «холецистолитотомия» — операция по извлечению камней из желчного пузыря, которая была признана неэффективной еще в начале 20 века, передает Парламентская газета.