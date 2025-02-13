Контроль за операциями в частных клиниках станет более строгим

Проблемы с органосохраняющими операциями стали обсуждаться уже давно, но их решали на уровне Министерства здравоохранения. Обычно новые хирургические подходы проходят через этические комитеты и утверждаются научными учреждениями. Однако в последнее время возникли ситуации, которые требуют более активного контроля. Генеральный секретарь РОХ, доктор Андрей Федоров, отметил, что некоторые частные клиники начали использовать устаревшие методы, такие как «холецистолитотомия» — операция по извлечению камней из желчного пузыря, которая была признана неэффективной еще в начале 20 века, передает Парламентская газета.
«При этом его не удаляют, как положено по клиническим рекомендациям, которые разрабатывают профессиональные сообщества и научные учреждения», — подчеркнул Федоров. Он добавил, что такие операции не прописаны в современных клинических рекомендациях, что делает их использование несанкционированным.
Опасные эксперименты и необходимость контроля
Холецистолитотомия, выполняемая с помощью эндоскопа, считается бессмысленной, так как камни вскоре образуются вновь, что создает дополнительные риски для пациентов. Федоров утверждает, что единственный эффективный способ борьбы с желчнокаменной болезнью — это холецистэктомия, которая заключается в удалении желчного пузыря. По данным статистики, в 2023 году было проведено 152,2 тысячи таких операций.
Создание комиссии РОХ стало ответом на нежелание некоторых частных клиник следовать установленным рекомендациям. Комиссия будет следить за хирургическими практиками и определять, какие из них являются спорными или сомнительными. Федоров отметил, что основная проблема заключается в том, что интересы хирургов иногда ставятся выше интересов пациентов, что может привести к использованию ненадежных методик.
«Мы будем очень осторожны. Но предупреждаем, что развитие осложнений у пациента после нелегитимных операций приведет исполнителя на скамью подсудимых», — добавил он.
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал инициативу РОХ. Он отметил, что в государственной медицине используются только одобренные методики, однако в частной практике могут применяться технологии, которые не всегда признаны специалистами. Комиссия, состоящая из профессионалов, сможет быстрее и авторитетнее реагировать на потенциально опасные практики.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов также отметил, что в последние годы наблюдается рост интереса к органосохраняющим операциям. Однако он подчеркнул, что каждое решение должно приниматься консилиумом врачей с учетом индивидуальных особенностей пациента.
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