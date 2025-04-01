Весенний призыв: кто из срочников попадет на СВО

— Если срочника обязывают подписать контракт, надо помнить, что он вправе отказаться. Контракт — это добровольное волеизъявление. И в данном случае надо использовать все инструменты. Если вдруг такая ситуация случается, то нужно использовать все предусмотренные законом инструменты для обжалования таких действий. То есть это жалоба вышестоящему командованию, это жалоба в органы военной прокуратуры, которым поднадзорны соответствующие воинские части, и это обжалование соответствующих действий в суде, — пояснил Тригнин.