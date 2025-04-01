Весенний призыв: кто из срочников попадет на СВО

1 апреля начался весенний призыв на срочную службу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Под призыв попадают граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Планируется, что военнослужащими станут 160 тысяч человек. Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что новобранцы не попадут в зону проведения специальной военной операции.
— В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут, — заверил Цимлянский.
Но у срочников все-таки есть возможность попасть на территорию СВО. Председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин рассказал, что у них есть возможность подписать контракт и уже тогда они могут принимать полноценное участие в боевых действиях. Адвокат напомнил, что контракт — дело добровольное.
— Если срочника обязывают подписать контракт, надо помнить, что он вправе отказаться. Контракт — это добровольное волеизъявление. И в данном случае надо использовать все инструменты. Если вдруг такая ситуация случается, то нужно использовать все предусмотренные законом инструменты для обжалования таких действий. То есть это жалоба вышестоящему командованию, это жалоба в органы военной прокуратуры, которым поднадзорны соответствующие воинские части, и это обжалование соответствующих действий в суде, — пояснил Тригнин.
При этом боевые действия могут прийти даже за пределы четырех регионов, где проводится СВО. Адвокат обратил внимание на Курскую область, где солдатам срочной службы в первые дни вторжения пришлось сдерживать натиск ВСУ.