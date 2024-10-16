Контрабанда на байдарке: китаянка пыталась провезти в Канаду 29 редких черепах

Женщина привлекла внимание сотрудников пограничной службы еще в мае 2024 года. Тогда подозрительный автомобиль, принадлежащий Ван Йи Нг, заметили в неблагополучном районе Онтарио (Канада), где обычно орудуют контрабандисты. С тех за китаянкой было установлено наблюдение.