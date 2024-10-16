Контрабанда на байдарке: китаянка пыталась провезти в Канаду 29 редких черепах

Пограничный патруль арестовал китаянку Ван Йи Нг за попытку незаконно переправить на байдарке через озеро Вермонт 29 восточных коробчатых черепах — представителей редкого, охраняемого вида.
Женщина привлекла внимание сотрудников пограничной службы еще в мае 2024 года. Тогда подозрительный автомобиль, принадлежащий Ван Йи Нг, заметили в неблагополучном районе Онтарио (Канада), где обычно орудуют контрабандисты. С тех за китаянкой было установлено наблюдение.
Позже королевская канадская полиция заметила, как двое людей, Ван Йи Нг и, вероятно, ее муж, начали пересекать озеро на надувном судне.
При задержании и последующем обыске тяжелой спортивной сумки, которая была у подозреваемых с собой, полицейские обнаружили 29 живых черепах, завернутых в носки.
Женщину обвинили в нарушении закона об исчезающих видах из-за попытки незаконно экспортировать черепах. Офис государственного защитника, представляющего ее интересы, отказался от комментариев.
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