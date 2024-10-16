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Контрабанда на байдарке: китаянка пыталась провезти в Канаду 29 редких черепах

Женщина завернула живых черепах в носки, а после положила их в рюкзак, чтобы выручить позже по $1000 (~ 97 тыс рублей) за каждую.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Пограничный патруль арестовал китаянку Ван Йи Нг за попытку незаконно переправить на байдарке через озеро Вермонт 29 восточных коробчатых черепах — представителей редкого, охраняемого вида.

Женщина привлекла внимание сотрудников пограничной службы еще в мае 2024 года. Тогда подозрительный автомобиль, принадлежащий Ван Йи Нг, заметили в неблагополучном районе Онтарио (Канада), где обычно орудуют контрабандисты. С тех за китаянкой было установлено наблюдение.

Позже королевская канадская полиция заметила, как двое людей, Ван Йи Нг и, вероятно, ее муж, начали пересекать озеро на надувном судне.

При задержании и последующем обыске тяжелой спортивной сумки, которая была у подозреваемых с собой, полицейские обнаружили 29 живых черепах, завернутых в носки.

Известно, что восточные коробчатые черепахи продаются на черном рынке Китая по цене около $1000 (~ 97 тыс рублей) за одну особь.

Женщину обвинили в нарушении закона об исчезающих видах из-за попытки незаконно экспортировать черепах. Офис государственного защитника, представляющего ее интересы, отказался от комментариев.

Ранее рассказывали, как мужчина пытался провести контрабандой 104 змеи — у себя в штанах.