Контингенты «желающих» станут целью ВС РФ, Москва против независимости Тайваня: что еще сказал Сергей Лавров

Новая стратегия США и отношения с Россией
Одной из центральных тем интервью стала новая стратегия национальной безопасности США. Лавров отметил, что этот документ впервые за долгое время подвергает сомнению идею дальнейшего расширения НАТО. Москва воспринимает это как потенциально позитивный сигнал. Однако министр подчеркнул, что сама по себе формулировка в стратегическом документе не является достаточным основанием для оптимизма. Он заявил, что национальная стратегия США не противоречит возможности диалога с Россией, но Москва будет судить не по словам, а по конкретным шагам Вашингтона. Лавров указал, что Россия готова к прагматичному взаимодействию, если оно будет основано на принципах равноправия и уважения интересов безопасности всех сторон.
Позиция по Тайваню и критика западной политики
В своей речи Лавров уделил значительное внимание ситуации вокруг Тайваня. Он четко и недвусмысленно заявил, что Россия выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, признавая остров неотъемлемой частью Китая. При этом министр подверг резкой критике политику западных стран. По его словам, Запад «не прочь поживиться» тайваньскими деньгами и технологиями, используя ситуацию в своих экономических интересах, одновременно провоцируя напряженность в регионе. Лавров обвинил некоторые страны в лицемерии, указав на их формальную поддержку политики «Одного Китая» при одновременных поставках вооружений Тайваню и развитии с ним неофициальных связей.
Обстановка на Ближнем Востоке
Говоря о положении в секторе Газа, Лавров отметил, что говорить об установлении прочного мира преждевременно. Хотя активные боевые действия прекратились, фундаментальные противоречия между сторонами все еще не разрешены, а гуманитарная ситуация остается тяжелой. Министр подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за создание независимого палестинского государства как единственную надежную основу для долгосрочного урегулирования конфликта.
Отдельно Лавров коснулся ситуации вокруг Ирана, заявив, что тот проявляет максимальную выдержку в условиях провокаций. Он подчеркнул, что Тегеран демонстрирует ответственность и готовность к дипломатическому решению спорных вопросов, несмотря на дестабилизирующие действия некоторых региональных и внерегиональных игроков.
Предупреждение Японии и региональная безопасность
В завершающей части интервью Лавров поднял вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности к политике Японии. Он заявил, что Москва рекомендует Токио «хорошенько взвесить» курс на ускоренную милитаризацию. По мнению министра, такой подход подрывает стабильность в регионе, создает дополнительные риски и противоречит долгосрочным интересам самой Японии. Лавров призвал страну к взвешенной и ответственной политике, учитывающей озабоченность соседних государств.