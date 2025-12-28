Контингенты «желающих» станут целью ВС РФ, Москва против независимости Тайваня: что еще сказал Сергей Лавров

Одной из центральных тем интервью стала новая стратегия национальной безопасности США. Лавров отметил, что этот документ впервые за долгое время подвергает сомнению идею дальнейшего расширения НАТО. Москва воспринимает это как потенциально позитивный сигнал. Однако министр подчеркнул, что сама по себе формулировка в стратегическом документе не является достаточным основанием для оптимизма. Он заявил, что национальная стратегия США не противоречит возможности диалога с Россией, но Москва будет судить не по словам, а по конкретным шагам Вашингтона. Лавров указал, что Россия готова к прагматичному взаимодействию, если оно будет основано на принципах равноправия и уважения интересов безопасности всех сторон.