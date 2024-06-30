Конструкторы «Лего» вошли в десятку самых похищаемых товаров в США

Lego любят все — и дети, и взрослые. Компания создает наборы конструкторов на самые разные темы: от фермы для самых маленьких, «Звездных войн» и «Мстителей» до виллы в стиле Ле Корбюзье и Делориана из фильма «Назад в будущее».
В последнее время конструкторами активно увлеклись грабители, но дело вовсе не в том, что они любят фильмы про супергероев и французский конструктивизм. Причина прозаичнее: некоторые коллекционные наборы стоят больше 1000 долларов.
Исследовавшая тему новостная компания CNN утверждает, что кражами занимаются как отдельные воры, так и целые организации, которые наладили каналы сбыта ценных конструкторов.
Мигель Зунига, владелец магазина в пригороде Лос-Анджелеса, стал жертвой ограбления 18 июня. Сигнализация разбудила его в 5 утра, через 10 минут он прибежал в магазин, но воры уже скрылись с наборами конструкторов на сумму около 6 000 долларов.
Криминалисты объясняют, что конструкторы «Лего» очень легко продать и одновременно очень тяжело отследить путь похищенного товара, а цена на «подержанный» набор в хорошем состоянии почти не уступает магазинной.
В последние месяцы сообщалось о ряде раскрытых краж конструкторов в нескольких штатах. Полиция Лос-Анджелеса недавно арестовала нескольких членов крупной подпольной организации: на складе компании обнаружено больше 2800 коробок с крадеными конструкторами стоимостью от 20 до 1000 долларов.
В Филадельфии полиция также нашла серийных грабителей, которые украли конструкторы из разных магазинов, но не раскрыла детали.
Лего активно воруют и в Канаде: в городе Ричмонд местная полиция обнаружила склад из 1000 краденых игрушек, большую часть которых составляли конструкторы Lego. Общая стоимость украденного — более 150 тысяч долларов.
Эксперты утверждают, что Lego регулярно входит в десятку самых похищаемых товаров. Другие популярные у грабителей вещи — брендовые джинсы, сумки, дизайнерская обувь, средства для ухода за кожей и продукция компании Apple.
«Lego уникальны. Они постоянно обновляют ассортимент, следят за трендами и выпускают наборы к популярным фильмам и другим явлениям поп-культуры, поэтому спрос на конструкторы не угасает», — комментирует ситуацию Рид Хейс, криминалист из Университета Флориды.
Отдельную угрозу грабители представляют для магазинов, которые занимаются продажей подержанных наборов, ведь такие конструкторы отследить еще труднее. С 8 января по 7 мая этого года полиция Уичиты расследовала 19 краж наборов Lego.
Сама компания даже выпустила инструкцию с пояснениями, как распознать фальшивые онлайн-магазины для продажи ворованных наборов.
Капитан Лос-Анджелесского управления шерифа Кэлвин Ма объясняет, что на записи с камер наблюдения из магазина Зуниги видно, что преступники охотились за конкретными наборами: самыми дорогими и коллекционными.
И все же хороших людей среди поклонников Lego гораздо больше. Мигель Зунига рассказывает, что после ограбления он буквально не знал, как жить дальше и где найти деньги, чтобы компенсировать убытки.
Он выложил клич о помощи в соцсетях и сообщество откликнулось. Многие фанаты пришли поддержать магазин покупкой, а некоторые даже подарили магазину свои наборы. На вырученные деньги он смог купить конструкторы на распродаже в супермаркете и заполнить полки товаром.
«В 9 утра того же дня ко мне пришел постоянный покупатель, которому 71 год. Он покупает у меня самые дорогие конструкторы. На лице его были слезы», — вспоминает Мигель.
Еще одна новость про Lego: коллекционер построил из конструктора замок, который занял всю комнату.
Георгий Мазуркевич