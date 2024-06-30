Конструкторы «Лего» вошли в десятку самых похищаемых товаров в США

Lego любят все — и дети, и взрослые. Компания создает наборы конструкторов на самые разные темы: от фермы для самых маленьких, «Звездных войн» и «Мстителей» до виллы в стиле Ле Корбюзье и Делориана из фильма «Назад в будущее».