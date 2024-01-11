Константину Хабенскому исполнилось 52 года. Самые яркие роли артиста

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11 января Константину Хабенскому исполняется 52 года. Артист руководит одним из крупнейших театров страны — МХТ имени А. П. Чехова, активно снимается в кино, перевоплощаясь в самых разных и непохожих друг на друга героев. В 2017 году, по версии портала «Кинопоиск», он стал самым популярным российским актером XXI века.

РБК Life выяснил, как сам Хабенский относится к своим титулам, и вспомнил его самые яркие роли.

Сторож и дворник

До того как стать актером, Хабенский попробовал себя в разных профессиях. Одно время после техникума авиационного приборостроения и автоматики, где он проучился три года, будущий актер работал сторожем и дворником.

Еще я был монтировщиком в театре. Молодой человек, который пышет здоровьем, должен иметь какую-то финансовую независимость, чтобы жить так, как он хочет. Так как я одновременно работал и сторожем, и полотером, и дворником, деньги у меня были. Константин Хабенский

Монтировщиком декораций он работал в театре-студии «Суббота», на сцене которого спустя некоторое время начал выступать в качестве актера массовых сцен. В 1995 году Хабенский окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств).

«Не скажу, что все было просто. В течение четырех лет из пяти у нас было казарменное положение. Мы сутками пропадали в аудитории. Это была армейская школа театрального искусства. Но зато из стен института мы вышли закаленными людьми, которые имели на счету уже около 150 спектаклей. Хотелось много играть, не хотелось стоять в очереди за главной ролью».

В студенческие годы играл в Театре на Крюковом канале, а после выпуска — в экспериментальном театре «Перекресток», московском «Сатириконе» и в Академическом театре имени Ленсовета.

МХТ им. А. П. Чехова

Долгая история связывает актера и Московский художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова. На его сцене Хабенский дебютировал в 2002 году в постановке «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова, исполнив роль Зилова. С 2003 года вошел в труппу театра. Актер играл в спектаклях «Гамлет» по драме Уильяма Шекспира, «Трехгрошовая опера» по пьесе Бертольта Брехта, «Контрабас» по произведению Патрика Зюскинда, «Белая гвардия» по роману Михаила Булгакова.

В конце октября 2021 года Константина Хабенского назначили новым художественным руководителем Московского художественного театра им. А. П. Чехова. На этом посту он сменил заслуженного деятеля искусств Сергея Женовача. После своего назначения актер выразил надежду, что театр ждет «большая интересная работа».

«Дорогой Московский художественный театр! Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им и поэтому согласился. Я надеюсь, что нас всех впереди ждет большая интересная работа. Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу за то, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья! А нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя» — так Хабенский прокомментировал тогда свое назначение.



Хамелеон в кадре

На сегодняшний день фильмография Константина Хабенского насчитывает более 120 ролей. Дебютной для него стала эпизодическая роль пешехода в комедии Владимира Зайкина «На кого Бог пошлет» (1994). Однако большая известность к актеру пришла после роли старшего лейтенанта милиции Игоря Плахова в сериале «Убойная сила» (2000−2005).

К этому нужно относиться как к данности, как к свершившемуся факту. Нужно смотреть правде в глаза: благодаря «Убойной силе» нас стали знать в лицо. А одна из составляющих профессии актера в том и состоит, чтобы тебя знали в лицо. Без этого нельзя. Да, жалко, что самое простое, самое незначительное оказывается популярным и что благодаря этому ты становишься известным. Но ничего страшного в этом нет.

Одними из самых узнаваемых стали роли загадочного мага по имени Антон Городецкий в фантастических фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005) по романам Сергея Лукьяненко, а также мягкого и неудачливого школьного учителя Виктора Служкина, которого не уважают ученики, в драме Александра Велединского «Географ глобус пропил» по роману Алексея Иванова (2013), шокирующего и жесткого следователя Родиона Меглина в «Методе» (2015) и идеального революционера Льва Троцкого в мини-сериале «Троцкий» (2017).



За кадром

В 2018 году Хабенский дебютировал в качестве кинорежиссера. Он поставил фильм «Собибор», посвященный восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Он также исполнил главную роль в этой ленте о единственном успешном побеге из лагеря смерти. Фильм выдвинули от России на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Актер также множество раз озвучивал героев мультфильмов «Паровозик Тишка» (2012), «Веселая карусель» (2015) или становился голосом рассказчика, как это было в серии новогодних фильмов «Елки». Свой голос артист подарил аудиоспектаклям «Евгений Онегин» по произведению Александра Пушкина (2009) и аудиоверсии сборника новелл Сергея Довлатова «Компромисс» (2016).

Благотворитель

В 2008 году артист основал «Благотворительный фонд Константина Хабенского». Он оказывает помощь детям с онкологическими и другими заболеваниями головного мозга. Первая супруга актера Анастасия сама в то время боролась с раком мозга, ее не стало 16 лет назад. В браке родился сын Иван.

С 2010 года Хабенский открывает в регионах страны детские студии творческого развития. Они появились в Воронеже, Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Челябинске, Тольятти, Иваново и Сочи и работают при его благотворительном фонде.

В 2013 году второй женой Константина Хабенского стала актриса Ольга Литвинова. Пара воспитывает дочерей Александру и Веру.

«Она — другая планета, и нужно как можно раньше дать себе отчет. Говоря словами Экзюпери: “Надо просто смотреть на нее и дышать ее ароматом”. Поэтому я не буду говорить, что она друг, соратник, провокатор. Все это может быть, но все равно — она человек с другой планеты», — делился Хабенский в фильме «Первого канала», посвященного своему юбилею.

Награды и титулы

В разные годы актер становился лауреатом премий «Чайка», Международной премии Станиславского, ТЭФИ, «Кинотавр» (2005, 2013, 2016), кинопремий «Золотой орел» (2006, 2009, 2014), «Ника» (2014). В 2012 году Хабенский был удостоен звания народного артиста. А в 2017 году по версии портала «Кинопоиск» он стал самым популярным российским актером XXI века.

Свой успех Хабенский с присущей ему скромностью объясняет тем, что «занимается тем, что интересно».