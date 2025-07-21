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Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств

Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил художественному руководителю театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ», соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание “Заслуженный деятель искусств Российской Федерации” Богомолову Константину Юрьевичу — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский драматический театр на Малой Бронной”, — говорится в документе.