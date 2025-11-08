Константинов предложил Трампу посетить Крым

Ранее Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.
«В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем. Думаю, этот визит помог бы ему разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России», — сказал Константинов агентству.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".