Консервы-отравители. Эксперт назвал две главные угрозы домашних заготовок

— Обилие сахара, соли и уксуса в домашних заготовках делают их не самым полезным продуктом. Домашнее варенье — это сверхкалорийное лакомство, а маринады, приготовленные с использованием соли и уксуса, негативно влияют на слизистую желудка и поджелудочную железу. Помимо этого, длительная термическая обработка частично разрушает витамины.