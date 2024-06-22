Консервы-отравители. Эксперт назвал две главные угрозы домашних заготовок

По данным главы Минздрава, сегодня более 300 человек находятся в больницах с диагнозом «ботулизм». Причина — употребление консервов. Какую угрозу, кроме ботулизма, несут домашние консервы?
90% россиян едят домашние заготовки, а консервированием так или иначе занимается половина страны.
Как заготавливать овощи и фрукты, чтобы, отведав домашние закрутки, не оказаться в больнице?
Об этом aif. Ru рассказал кандидат фармацевтических наук, автор книг по кулинарии и здоровому питанию Игорь Сокольский.
— Обилие сахара, соли и уксуса в домашних заготовках делают их не самым полезным продуктом. Домашнее варенье — это сверхкалорийное лакомство, а маринады, приготовленные с использованием соли и уксуса, негативно влияют на слизистую желудка и поджелудочную железу. Помимо этого, длительная термическая обработка частично разрушает витамины.
Однако недостаток специй, некачественная подготовка плодов и сокращение времени приготовления могут превратить заготовки в смертельно опасное блюдо.
Опасность № 1 — ботулизм
Бактерия Clostridium botulinum — одна из самых распространенных в природе. Ее спорами поражается все, что контактирует с землей.
Консервирование в домашних условиях — это лотерея. Кипячение, стерилизация снижают вероятность того, что в банках окажется возбудитель ботулизма, но любые домашние заготовки считаются потенциально опасными. Поэтому их лучше не покупать на рынках у случайных продавцов.
Опасность № 2 — плесневые грибки (микроорганизмы порчи)
Они образуются, если для консервирования были использованы продукты с признаками порчи и гнили, при недостаточной обработке плодов или банок, а также при нарушении рецептуры (недостатке соли, уксуса, сахара).
Некоторые виды плесневых грибов продуцируют токсины, способные вызвать сильное отравление). Хотя отравление не считается «серьезным» заболеванием, относительно бесследно оно проходит только у людей со здоровым желудочно-кишечным трактом.
Если есть проблемы — отравление может спровоцировать колит (воспалительное заболевание толстой кишки), энтероколит (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки), дисбиоз и синдром раздражённого кишечника, которые требуют продолжительного лечения и реабилитации (соблюдения диеты).