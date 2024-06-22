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Консервы-отравители. Эксперт назвал две главные угрозы домашних заготовок

Что нельзя упускать из виду, делая закрутки на зиму.

Источник: dom.mail.ru

По данным главы Минздрава, сегодня более 300 человек находятся в больницах с диагнозом «ботулизм». Причина — употребление консервов. Какую угрозу, кроме ботулизма, несут домашние консервы?

90% россиян едят домашние заготовки, а консервированием так или иначе занимается половина страны.

Как заготавливать овощи и фрукты, чтобы, отведав домашние закрутки, не оказаться в больнице?

Об этом aif. Ru рассказал кандидат фармацевтических наук, автор книг по кулинарии и здоровому питанию Игорь Сокольский.

— Обилие сахара, соли и уксуса в домашних заготовках делают их не самым полезным продуктом. Домашнее варенье — это сверхкалорийное лакомство, а маринады, приготовленные с использованием соли и уксуса, негативно влияют на слизистую желудка и поджелудочную железу. Помимо этого, длительная термическая обработка частично разрушает витамины.

Однако недостаток специй, некачественная подготовка плодов и сокращение времени приготовления могут превратить заготовки в смертельно опасное блюдо.

Опасность № 1 — ботулизм

Бактерия Clostridium botulinum — одна из самых распространенных в природе. Ее спорами поражается все, что контактирует с землей.

Гарантированно уничтожить споры ботулизма может только стерилизация под давлением при температуре 120 градусов (ее можно достичь только в промышленных автоклавах).

Консервирование в домашних условиях — это лотерея. Кипячение, стерилизация снижают вероятность того, что в банках окажется возбудитель ботулизма, но любые домашние заготовки считаются потенциально опасными. Поэтому их лучше не покупать на рынках у случайных продавцов.

Опасность № 2 — плесневые грибки (микроорганизмы порчи)

Они образуются, если для консервирования были использованы продукты с признаками порчи и гнили, при недостаточной обработке плодов или банок, а также при нарушении рецептуры (недостатке соли, уксуса, сахара).

Некоторые виды плесневых грибов продуцируют токсины, способные вызвать сильное отравление). Хотя отравление не считается «серьезным» заболеванием, относительно бесследно оно проходит только у людей со здоровым желудочно-кишечным трактом.

Если есть проблемы — отравление может спровоцировать колит (воспалительное заболевание толстой кишки), энтероколит (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки), дисбиоз и синдром раздражённого кишечника, которые требуют продолжительного лечения и реабилитации (соблюдения диеты).