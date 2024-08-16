Кононенко рассказал о самом маленьком иллюминаторе на МКС

«Для визуальных наблюдений земных и космических объектов, проведения фото- и видеосъемок, выполнения научных экспериментов три модуля российского сегмента МКС оснащены 15 иллюминаторами. Конструкция всех иллюминаторов представляет собой пакет из двух стекол с воздушной прослойкой между ними. В служебном модуле установлено 12 иллюминаторов. Иллюминатор № 26 расположен в переходной камере служебного модуля с видом на элементы конструкции грузового корабля Прогресс-МС. Это самый маленький из иллюминаторов с диаметром всего 10 см», — рассказал космонавт.
По словам Кононенко, иллюминаторы 1 и 2 размещены в каютах. «Эти иллюминаторы оборудованы внутренней диафрагменной светозащитной шторкой. Иллюминаторы 3−9 — надирные, они находятся в малом диаметре служебного модуля. На наружных стеклах этих иллюминаторов, кроме иллюминатора 9, нанесена специальная пленка для защиты от пропускания света в ультрафиолетовом диапазоне волн. Остекление иллюминатора 9 выполнено из кварцевого стекла, пропускающего ультрафиолетовые лучи. Снаружи он закрывается крышкой с электроприводом. Диаметр иллюминатора составляет почти 43 см», — подчеркнул Кононенко.
Диаметр практически всех остальных иллюминаторов — около 23 см. «Иллюминаторы 12−14 расположены в переходном отсеке служебного модуля. Как правило, эти иллюминаторы закрыты и открываются только на время проведения научных экспериментов и при необходимости мониторинга конструкции российского и американского сегментов», — рассказал космонавт.
В малом исследовательском модуле № 2 иллюминаторы размещены на двух выходных люках. «Они оборудованы внутренними шторками для защиты стекол от повреждения во время выхода в открытый космос. В гермоадаптере многофункционального лабораторного модуля установлен иллюминатор диаметром 43 см, обеспечивающий пропускание лучей в видимом и ультрафиолетовом диапазонах длин волн. Этот иллюминатор снабжен защитной шторкой, позволяющей регулировать диаметр проходного сечения светового потока от максимального значения до нулевого», — сообщил космонавт.
Кононенко также добавил, что иллюминаторы постоянно подвержены внешним воздействиям, из-за чего необходимо проводить регулярную оценку их технического состояния и подтверждение безопасности дальнейшей эксплуатации. По его словам, подобный мониторинг на российском сегменте МКС «проводится не реже одного раза в квартал с выполнением стереомакросъемок каверн на иллюминаторах».