Кононенко рассказал о самом маленьком иллюминаторе на МКС

«Для визуальных наблюдений земных и космических объектов, проведения фото- и видеосъемок, выполнения научных экспериментов три модуля российского сегмента МКС оснащены 15 иллюминаторами. Конструкция всех иллюминаторов представляет собой пакет из двух стекол с воздушной прослойкой между ними. В служебном модуле установлено 12 иллюминаторов. Иллюминатор № 26 расположен в переходной камере служебного модуля с видом на элементы конструкции грузового корабля Прогресс-МС. Это самый маленький из иллюминаторов с диаметром всего 10 см», — рассказал космонавт.