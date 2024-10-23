Конкурсы на Новый год — 2025: 25 веселых идей для взрослых и семей

В нашей статье вы найдете 25 оригинальных идей для конкурсов на Новый год — 2025. От классических игр до современных развлечений — мы собрали все самое интересное, чтобы праздник стал по-настоящему особенным.
Веселые идеи новогодних конкурсов для взрослых
Взрослые тоже любят играть! Эти конкурсы помогут создать непринужденную атмосферу и подарят море позитива вашим гостям.
1. «Новогодний крокодил»
Веселая игра на угадывание слов, связанных с Новым годом и зимой. Участники по очереди изображают загаданные слова, а остальные пытаются угадать.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Угадать как можно больше слов за отведенное время
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|30—40 мин
|Реквизит
|Карточки со словами, таймер
Правила игры
1. Разделите игроков на две команды.
2. Подготовьте карточки с новогодними словами.
3. Игрок из первой команды вытягивает карточку и в течение минуты пытается изобразить загаданное слово.
4. Его команда пытается угадать слово. Если угадывают — получают очко.
5. Ход переходит к другой команде.
6. Побеждает команда, набравшая больше очков за определенное количество раундов.
2. Новогодний караоке-батл
Устройте настоящее музыкальное состязание! Участники будут соревноваться в исполнении популярных новогодних песен, а жюри оценит их вокальные способности и артистизм.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Набрать наибольшее количество баллов за исполнение песен
|Количество участников
|От 6 человек
|Продолжительность
|1—2 ч
|Реквизит
|Караоке-система, микрофоны, список новогодних песен
Правила игры
1. Выберите жюри из 3—5 человек.
2. Составьте список новогодних песен разной сложности.
3. Участники по очереди выбирают песню и исполняют ее.
4. Жюри оценивает выступление по 10-балльной шкале.
5. После каждого раунда участник с наименьшим количеством баллов выбывает.
6. Игра продолжается до определения победителя.
3. Новогодний квест
Превратите вашу квартиру или дом в настоящее поле для приключений! Участники будут разгадывать загадки, искать подсказки и выполнять задания, чтобы найти спрятанный новогодний подарок.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Пройти все этапы квеста и найти спрятанный подарок
|Количество участников
|От 2 человек
|Продолжительность
|1—2 ч
|Реквизит
|Загадки, подсказки, небольшие задания, призы
Правила игры
1. Заранее подготовьте серию загадок и заданий, связанных с Новым годом.
2. Спрячьте подсказки в разных местах квартиры или дома.
3. Разделите участников на команды (если их много).
4. Дайте первую подсказку и начните отсчет времени.
5. Команды должны разгадывать загадки и выполнять задания, чтобы получить следующую подсказку.
6. Побеждает команда, которая первой найдет спрятанный подарок.
4. Новогодние фанты
Веселая игра, в которой участники выполняют забавные задания, написанные на карточках. Такое развлечение отлично подходит для разогрева компании и создания праздничного настроения.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Выполнить все выпавшие задания
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|30—60 мин
|Реквизит
|Карточки с заданиями, шапка или мешочек для карточек
Правила игры
1. Подготовьте карточки с забавными новогодними заданиями.
2. Сложите карточки в шапку или мешочек.
3. Участники по очереди вытягивают карточки и выполняют задания.
4. Если участник отказывается выполнять задание, он должен выполнить штрафное задание, придуманное остальными игроками.
5. Игра продолжается, пока не закончатся все карточки.
5. Новогодний твистер
Добавьте немного активности в ваш праздник. Эта игра не только веселая, но и поможет размяться после долгого застолья.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Удержаться на игровом поле дольше всех
|Количество участников
|2—4 игрока
|Продолжительность
|15—30 мин
|Реквизит
|Игровое поле твистера с новогодними символами, рулетка
Правила игры
1. Расстелите игровое поле твистера с новогодними символами (снежинками, елочками, подарками
2. Выберите ведущего, который будет крутить рулетку.
3. Игроки становятся вокруг поля.
4. Ведущий крутит рулетку и объявляет, какую часть тела на какой символ нужно поставить.
5. Игроки выполняют указание, стараясь не упасть.
6. Если игрок падает или касается поля другой частью тела, он выбывает.
7. Побеждает последний оставшийся на поле игрок.
Смешные конкурсы на Новый год для детей разного возраста
Дети — главные любители новогодних чудес и веселья. Предлагаем вам подборку увлекательных конкурсов, которые подарят малышам море радости и смеха.
1. «Наряди елочку»
Веселый конкурс, который не только развлечет детей, но и поможет развить их творческие способности и командный дух.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Нарядить бумажную елку быстрее и красивее других команд
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|15—20 мин
|Реквизит
|Большие листы бумаги с контуром елки, цветная бумага, ножницы, клей, блестки
Правила игры
1. Разделите детей на команды по 2—3 человека.
2. Каждой команде выдайте лист с контуром елки и материалы для украшения.
3. По сигналу команды начинают наряжать свою елку, вырезая и приклеивая украшения.
4. На украшение дается 10 минут.
5. После окончания времени жюри оценивает елки по критериям красоты и оригинальности.
6. Команда-победитель получает призы.
2. «Снежный ком»
Эта веселая игра на память и внимательность отлично подойдет для детей младшего и среднего школьного возраста.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Запомнить и повторить как можно больше слов
|Количество участников
|От 5 человек
|Продолжительность
|15—20 мин
|Реквизит
|Не нужен
Правила игры
1. Дети садятся в круг.
2. Первый игрок называет любое слово, связанное с Новым годом.
3. Второй игрок повторяет это слово и добавляет свое.
4. Каждый следующий игрок повторяет все предыдущие слова и добавляет новое.
5. Если игрок ошибается или не может вспомнить слово, он выбывает.
6. Игра продолжается, пока не останется один победитель.
3. Новогодняя эстафета
Активная игра, которая поможет детям размяться и повеселиться.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Пройти все этапы эстафеты быстрее других команд
|Количество участников
|От 6 человек
|Продолжительность
|20—30 мин
|Реквизит
|Мячи, обручи, мишура, новогодние шапки
Правила игры
1. Разделите детей на две или более команды.
2. Установите полосу препятствий с новогодней тематикой.
3. По сигналу первые участники каждой команды начинают проходить эстафету.
4. Закончив свой этап, игрок передает эстафету следующему участнику своей команды.
5. Побеждает команда, которая быстрее всех пройдет все этапы.
4. «Новогодний крокодил» для детей
Адаптированная версия популярной игры с новогодней тематикой для детей.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Угадать как можно больше новогодних слов
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|20—30 мин
|Реквизит
|Карточки с новогодними словами
Правила игры
1. Подготовьте карточки с простыми новогодними словами.
2. Разделите детей на две команды.
3. Игрок из одной команды вытягивает карточку и пытается изобразить слово без слов.
4. Его команда должна угадать слово за одну минуту.
5. Если слово угадано, команда получает очко.
6. Команды меняются ролями.
7. Побеждает команда, набравшая больше очков.
5. «Найди подарок»
Увлекательная игра-поиск, которая понравится детям всех возрастов.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Найти спрятанные подарки
|Количество участников
|От 2 человек
|Продолжительность
|15—20 мин
|Реквизит
|Маленькие подарки или конфеты, обернутые в яркую бумагу
Правила игры
1. Заранее спрячьте в комнате небольшие подарки (это могут быть конфеты или маленькие игрушки).
2. Объясните детям, что Дед Мороз оставил для них подарки, но они спрятаны.
3. Дайте сигнал к началу поиска.
4. Дети ищут подарки по всей комнате.
5. Игра заканчивается, когда все подарки найдены.
Забавные конкурсы для дружеской компании
Новый год в кругу друзей — отличный повод для веселых и необычных развлечений. Вот несколько идей, которые помогут сделать ваш праздник незабываемым.
1. Новогодний мим-батл
Проверьте актерские способности ваших друзей в этом веселом состязании.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Изобразить как можно больше новогодних сцен
|Количество участников
|От 6 человек
|Продолжительность
|30—40 мин
|Реквизит
|Карточки с новогодними сценами, таймер
Правила игры
1. Разделите участников на две команды.
2. Подготовьте карточки с описанием новогодних сцен.
3. Игрок из первой команды вытягивает карточку и без слов изображает сцену.
4. Его команда должна угадать, что он показывает, за одну минуту.
5. Если сцена угадана, команда получает очко.
6. Команды меняются ролями после каждого раунда.
7. Побеждает команда, набравшая больше очков за определенное количество раундов.
2. Новогодний коктейль-челлендж
Устройте веселое соревнование барменов и создайте уникальные праздничные напитки!
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Создать самый оригинальный и вкусный новогодний коктейль
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|40—60 мин
|Реквизит
|Различные безалкогольные напитки, фрукты, сиропы, бокалы, украшения для коктейлей
Правила игры
1. Подготовьте набор ингредиентов для коктейлей.
2. Разделите участников на пары или небольшие команды.
3. Дайте каждой команде 20 минут на создание уникального новогоднего коктейля.
4. Команды должны придумать название своему коктейлю и презентовать его.
5. Жюри (или все участники) оценивает коктейли по вкусу, внешнему виду и оригинальности.
6. Команда-победитель получает приз.
3. Новогодний квиз
Проверьте, насколько хорошо ваши друзья знают новогодние традиции и факты.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Ответить правильно на большинство вопросов о Новом годе
|Количество участников
|От 6 человек
|Продолжительность
|30—40 мин
|Реквизит
|Список вопросов, бумага, ручки
Правила игры
1. Подготовьте список из 20—30 вопросов о Новом годе (традиции разных стран, история праздника, новогодние фильмы и песни
2. Разделите участников на команды по 2—3 человека.
3. Зачитывайте вопросы, давая командам 30 секунд на обсуждение и запись ответа.
4. После каждого раунда из пяти вопросов проверяйте ответы и начисляйте очки.
5. Команда, набравшая больше всего очков, побеждает.
4. Новогодний караоке-марафон
Устройте музыкальный праздник с любимыми новогодними песнями!
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Спеть как можно больше новогодних песен
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|1—2 ч
|Реквизит
|Караоке-система, список новогодних песен, призы
Правила игры
1. Составьте плейлист из популярных новогодних песен.
2. Разделите участников на команды или пусть они выступают индивидуально.
3. Каждый участник (или команда) по очереди исполняет песню.
4. После каждого выступления остальные участники оценивают его по 10-балльной шкале.
5. Участник с наименьшим количеством баллов выбывает после каждого раунда.
6. Игра продолжается, пока не определится победитель.
5. Новогодний челлендж
Устройте серию забавных испытаний для своих друзей.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Выполнить все челленджи быстрее и лучше других
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|40—60 мин
|Реквизит
|Зависит от выбранных челленджей
Правила игры
1. Подготовьте список из 5—7 забавных новогодних челленджей (например, построить башню из мандаринов, нарисовать Деда Мороза с закрытыми глазами
2. Объясните правила каждого челленджа.
3. Участники выполняют челленджи по очереди или одновременно (в зависимости от задания).
4. За каждый успешно выполненный челлендж участник получает очко.
5. Побеждает тот, кто наберет больше всего очков.
Интересные игры за праздничным столом для всей семьи
Новогодний стол — это не только вкусные блюда, но и отличная возможность для семейных развлечений. Вот несколько игр, которые сделают ваше застолье веселым и запоминающимся.
1. Новогодние предсказания
Добавьте немного волшебства в ваш праздник с помощью этой увлекательной игры!
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Получить забавное предсказание на следующий год
|Количество участников
|Без ограничений
|Продолжительность
|15—20 мин
|Реквизит
|Бумага, ручки, шапка или миска
Правила игры
1. Каждый участник пишет на листочке бумаги забавное или позитивное предсказание на следующий год.
2. Сложите все предсказания в шапку или миску.
3. По очереди каждый участник вытягивает предсказание и зачитывает его вслух.
4. Обсудите, как можно интерпретировать каждое предсказание.
2. Новогодняя викторина
Проверьте знания вашей семьи о новогодних традициях разных стран.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Ответить правильно на большинство вопросов
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|20—30 мин
|Реквизит
|Список вопросов, бумага, ручки
Правила игры
1. Подготовьте список из 15—20 вопросов о новогодних традициях разных стран.
2. Разделите участников на команды (например, взрослые против детей).
3. Зачитывайте вопросы, давая командам 30 секунд на обсуждение.
4. За каждый правильный ответ команда получает очко.
5. Команда, набравшая больше очков, побеждает.
3. «Новогодний крокодил» за столом
Адаптируйте популярную игру для застольного формата.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Угадать как можно больше слов
|Количество участников
|От 6 человек
|Продолжительность
|30—40 мин
|Реквизит
|Карточки со словами
Правила игры
1. Подготовьте карточки с новогодними словами.
2. Разделите участников на две команды.
3. Игрок одной команды берет карточку и объясняет слово, не используя однокоренные слова.
4. Его команда должна угадать слово за одну минуту.
5. За каждое угаданное слово команда получает очко.
6. Команды меняются ролями после каждого раунда.
7. Побеждает команда, набравшая больше очков.
4. Новогодние истории
Создайте уникальную новогоднюю историю всей семьей!
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Сочинить забавную новогоднюю историю
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|20—30 мин
|Реквизит
|Бумага, ручка
Правила игры
1. Первый участник начинает историю с фразы «Однажды в новогоднюю ночь…».
2. Каждый следующий участник добавляет одно предложение к истории.
3. Продолжайте, пока все не добавят по предложению хотя бы дважды.
5. Новогодний аукцион
Устройте веселый аукцион с символическими лотами.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Выиграть как можно больше лотов
|Количество участников
|От 5 человек
|Продолжительность
|30—40 мин
|Реквизит
|Карточки с лотами, игровые деньги
Правила игры
1. Подготовьте карточки с забавными новогодними лотами.
2. Раздайте каждому участнику одинаковое количество игровых денег.
3. Ведущий представляет лот и начинает торги.
4. Участники делают ставки, повышая цену.
5. Лот достается тому, кто предложит наивысшую цену.
6. Игра продолжается, пока не будут разыграны все лоты.
Новогодние идеи на корпоратив
Корпоративный Новый год — отличная возможность сплотить коллектив и повеселиться вместе. Вот несколько идей, которые помогут сделать ваш праздник незабываемым.
1. Новогодний квест по офису
Превратите ваш офис в поле для увлекательных приключений.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Пройти все этапы квеста и найти главный приз
|Количество участников
|От 10 человек
|Продолжительность
|1—2 ч
|Реквизит
|Загадки, подсказки, призы
Правила игры
1. Разделите сотрудников на команды по 4—5 человек.
2. Подготовьте серию загадок и заданий, связанных с работой компании и Новым годом.
3. Спрячьте подсказки в разных частях офиса.
4. Дайте командам первую подсказку и начните отсчет времени.
5. Команды должны разгадывать загадки и выполнять задания, чтобы получить следующую подсказку.
6. Побеждает команда, которая первой пройдет весь квест и найдет главный приз.
2. Новогоднее талант-шоу
Дайте возможность сотрудникам проявить свои скрытые таланты!
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Показать свой талант и получить признание коллег
|Количество участников
|От 10 человек
|Продолжительность
|2—3 ч
|Реквизит
|Зависит от выступлений
Правила игры
1. Заранее объявите о проведении талант-шоу и дайте сотрудникам время подготовиться.
2. Сформируйте жюри из 3—5 человек (можно пригласить руководство компании).
3. Каждый участник или группа представляет свой номер (песню, танец, фокус
4. Жюри оценивает выступления по 10-балльной шкале.
5. После всех выступлений подсчитываются баллы и определяются победители в разных номинациях.
3. Новогодний тимбилдинг
Укрепите командный дух с помощью этого увлекательного соревнования.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Выполнить серию командных заданий быстрее и лучше других
|Количество участников
|От 20 человек
|Продолжительность
|2—3 ч
|Реквизит
|Зависит от выбранных заданий
Правила игры
1. Разделите сотрудников на команды по 5—7 человек.
2. Подготовьте серию заданий, требующих командной работы.
3. Объясните правила каждого задания и установите временные рамки.
4. Команды выполняют задания, соревнуясь друг с другом.
5. После каждого задания жюри оценивает результаты и начисляет очки.
6. Команда, набравшая больше всего очков по итогам всех заданий, побеждает.
4. Новогодний аукцион идей
Стимулируйте креативность сотрудников и найдите новые идеи для компании.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Предложить и «продать» лучшую идею для компании
|Количество участников
|От 15 человек
|Продолжительность
|1—2 ч
|Реквизит
|Флипчарт, маркеры, игровые деньги
Правила игры
1. Разделите сотрудников на команды по 3—4 человека.
2. Дайте командам 30 минут на разработку идеи, которая может улучшить работу компании в новом году.
3. Каждая команда презентует свою идею в течение пяти минут.
4. После презентаций начинается аукцион идей: участники делают ставки на понравившиеся идеи, используя игровые деньги.
5. Идея, собравшая наибольшую сумму, побеждает.
6. Команда-победитель получает приз, а лучшие идеи могут быть рассмотрены руководством для реального внедрения.
5. Новогодний карнавал профессий
Устройте веселый маскарад с профессиональным уклоном!
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Создать самый оригинальный костюм и образ
|Количество участников
|Без ограничений
|Продолжительность
|Весь вечер
|Реквизит
|Костюмы, аксессуары
Правила игры
1. Заранее объявите тему карнавала: «Профессии будущего» или «Если бы наша компания существовала 100 лет назад».
2. Попросите сотрудников подготовить костюмы в соответствии с темой.
3. На мероприятии устройте дефиле костюмов.
4. Организуйте голосование за лучший костюм в различных номинациях («Самый оригинальный», «Самый смешной», «Самый практичный»
5. Наградите победителей в каждой номинации.
Как организовать конкурсы на Новый год
Организация конкурсов на Новый год может показаться сложной задачей, но с правильным подходом вы сможете создать незабываемую атмосферу веселья и радости для всех гостей. Вот несколько полезных советов, которые помогут вам провести увлекательные новогодние конкурсы:
- заранее составьте список конкурсов, учитывая возраст и интересы гостей;
- подготовьте необходимый реквизит и призы для победителей;
- продумайте последовательность конкурсов, чередуя активные и спокойные игры;
- создайте праздничную атмосферу с помощью музыки и новогоднего оформления;
- не затягивайте конкурсы, чтобы поддерживать интерес участников;
- вовлекайте всех гостей, но не заставляйте участвовать тех, кто не хочет;
- подготовьте несколько запасных конкурсов на случай, если основная программа закончится раньше;
- не забывайте фотографировать и снимать видео во время конкурсов для памятных моментов;
- после каждого конкурса делайте небольшие перерывы для отдыха и общения гостей;
- завершите программу конкурсов чем-то особенным, например новогодним флешмобом или запуском фейерверков.