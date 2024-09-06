Конкурс на самую большую кувшинку: ботанические сады меряются, у кого крупнее

Три года назад сотрудники Денверского ботанического сада решили взвесить одну из своих тропических кувшинок и засняли процесс на видео (весила она, кстати, около 42 килограммов). Ролик быстро стал популярным в соцсетях, и ученые подошли к шутке с максимальной серьезностью: в прошлом году они повторили взвешивание и призвали другие ботанические сады роследовать их примеру.
А в этом году история вышла на новый уровень: теперь Денверский ботанический сад организовал конкурс на самую увесистую кувшинку среди всех ботанических садов Англии и Америки.
Эрин Берд, заместитель директора по связям с общественностью, рассказала местному новостному сайту, что теперь все будет официально: с наградным кубком, который станет ежегодным переходящим призом.
Как же взвешивают кувшинки? Из воды их не вынимают. Сотрудники используют круглый кусок дерева в качестве подставки, которую ставят на кувшинку и нагружают мешочками с песком разного веса. А дальше все по закону Архимеда, когда кувшинка полностью скрывается под водой, подсчитывается, какой вес на ней лежал. Растению это, заверяют специалисты, никак не вредит.
Кувшинки Виктория, которые и участвуют в конкурсе — невероятно крепкие и устойчивые. По краям их листья укреплены плотными вертикальными стенками, сверху в них есть желобки, чтобы сливалась излишняя вода, а по внешнему периметру — зубчатые наросты, которые позволяют перемалывать любые растения, оказавшиеся слишком близко, а кувшинке.
Эрин уверена, что забавное соревнование привлечет внимание людей, которые обычно не интересуются ботаникой, и создаст дополнительный поток посетителей в оранжереи.
Конкурс начался сразу после Олимпийских игр, а 6 сентября закончился сбор заявок на участие. «Многие наши посетители пишут, что это единственное соревнование, которое их волнует», — делится Эрин.
Денверский ботанический сад обещает выложить в Тикток видеоролик с кувшинкой-победительницей и рассказать о результатах в течение недели под хэштегом #WaterLilyWeighOff24.
А вот в Руанде, напротив, заново открыли самую маленькую кувшинку в мире — приятно, что где-то есть равновесие.