Конкурс на самую большую кувшинку: ботанические сады меряются, у кого крупнее

Три года назад сотрудники Денверского ботанического сада решили взвесить одну из своих тропических кувшинок и засняли процесс на видео (весила она, кстати, около 42 килограммов). Ролик быстро стал популярным в соцсетях, и ученые подошли к шутке с максимальной серьезностью: в прошлом году они повторили взвешивание и призвали другие ботанические сады роследовать их примеру.