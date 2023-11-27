Конкурс «Интервидение» в России в 2024 году

В Минкульте предложили создать российскую альтернативу «Евровидению». Конкурс будет судить национальное жюри, а правила определит постоянный оргкомитет. Все, что нужно знать о конкурсе «Интервидение» 2024 в России, в нашем материале.
На Санкт-Петербургском Форуме объединенных культур, который проводился с 16 по 18 ноября 2023 года, Ольга Любимова выдвинула инициативу создать аналог «Евровидения» и провести его на международный уровень. Музыкальный конкурс «Интервидение 2024» необходим для «продвижения разнообразия культур в многополярном мире», считает глава Минкульта.
Подробнее об альтернативе «Евровидения» рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, «Интервидение» — это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять свою музыку без оглядки на политические ограничения и влияния.
Организаторы планируют также сместить фокус с англоязычного репертуара: кандидаты будут представлять песни на своих родных языках. Конкурсантов будет судить национальное жюри, а само «Интервидение» обзаведется постоянно действующим оргкомитетом, который будет устанавливать правила соревнования.
Последние новости о проведении «Интервидения»
«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс “Интервидение”», — сказала Любимова.
К слову, ранее председатель Союза кинематографистов России, постановщик Никита Михалков говорил о том, что призы Евразийской киноакадемии (аналога американской кинопремии «Оскар»), могут начать вручать в 2024 году.
«Я давно считал, что нам нужно делать что-то свое, где мы были бы центром притяжения. Например, более азиатскую историю. А это огромное количество людей, которые могли бы смотреть такое шоу, множество потенциальных спонсоров. Мы с этой идеей ходили уже лет 10 по всяким инстанциям. Но если она сейчас снова всплыла — так прекрасно. Любое хорошее музыкальное мероприятие только пойдет на пользу», — отметил музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
«Из-за разных часовых поясов невозможно сделать какие-то вещи, например, народное голосование. Кроме того, важно понять — если мы будем ориентироваться на голосование зрителей, то всегда будут побеждать две страны — Китай и Индия, равных им по размеру населения нет. Поэтому, конечно, здесь нужно искать какие-то особые формы», — поделился бывший глава Минкульта Михаил Швыдкой, добавив, что Китай уже проявил интерес к проекту.
Известна ли дата проведения конкурса в 2024 году
Планируется, что конкурс пройдет в конце 2024 года и в последующем будет проводиться на ежегодной основе.
Какие страны станут участниками
Константин Эрнст надеется на участие в «Интервидении» стран БРИКС. На данный момент в межправительственной организации находятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в нее войдут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.
Транслироваться конкурс будет на Первом канале, но точная дата проведения, как и программа «Интервидения», пока неизвестны.
Немногие знают, но история этого музыкального соревнования в нашей стране началась еще в прошлом столетии. Одноименный конкурс проводился с целью обмена развлекательными телепрограммами между странами социалистического лагеря.
«Интервидение» проходило с 1977 по 1980 годы в польском Сопоте в рамках Международной организации радиовещания и телевидения. Ее первыми членами стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия и Чехословакия. С 1981 по 2007 годы он не проводился, а в 2008 было организовано соревнование «Пять звезд. Интервидение».
Это был проект российского телевизионно-продюсерского холдинга «Красный Квадрат», созданный совместно с «Первым каналом». Конкурс прошел в Сочи. В 2009 году российский премьер-министр Владимир Путин предложил перезапуск конкурса между Россией, Китаем и другими странами Центральной Азии.
Организаторы надеялись провести «Интервидение» в октябре 2014 года в Сочи и даже провели отборочный тур в виде музыкального конкурса «Пять звезд» в Ялте в июне 2014 года. Однако сначала соревнование перенесли, а после истечения объявленных периодов времени и вовсе отменили.
Победители конкурса «Интервидение» разных лет
В 1978 году лауреатом конкурса «Интервидение» стала Алла Пугачева. Полный список победителей предыдущих лет выглядит следующим образом.
|Год
|Место проведения
|Победитель
|Исполнитель
|1977
|Сопот
|Чехословакия
|Гелена Вондрачкова
|174
|24
|Куба
|1978
|Сопот
|СССР
|Алла Пугачева
|«Все могут короли»
|88
|24
|ГДР
|Чехословакия
|Вацлав Нецкаржruen
|1979
|Сопот
|ПНР
|Чеслав Немен
|82
|16
|Испания
|1980
|Сопот
|СССР
|Николай Гнатюк
Марион Рунг
|«На ветрах осенних»
|30
|6
|Испания
|Финляндия
|«Where Is The love»
|Марика Гомбитоваruen
|«I Want to Share With You»
|2008
|Сочи
|Таджикистан
|216
|1
|Россия
И еще немного интересного из мира песенных конкурсов. Например, знаете ли вы…
Что такое «Интервидение. Пять звезд»?
«Пять звезд» — всероссийский музыкальный конкурс молодых исполнителей, организуемый с 2005 по 2014 год. Чтобы привлечь больший интерес к соревнованию, в 2008 году организаторы решили попробовать новый формат и переименовать его в «Пять звезд. Интервидение».
Какие еще песенные конкурсы существуют в мире?
Помимо «Евровидения» ежегодно по всему миру проводится еще несколько песенных конкурсов. К ним относятся Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, нидерландский Фестиваль детской песни (Junior Songfestival, JSF и JSFNL), Конкурс американской песни (American Song Contest), Чемпионат мира по караоке (Karaoke World Championships, KWC) и панафриканский Конкурс песни «AfriMusic», которые в последние годы проходят в онлайн-формате.
Кто в разные годы становился ведущими «Интервидения»?
В разные годы ведущими конкурса становились журналистка и телеведущая Ирена Дзедзиц и сценарист, режиссер и кинопродюсер Яцек Бромский (1977−1980); Андрей Малахов, Яна Чурикова, Иосиф Кобзон, Анна Седокова, Иван Ургант, Александр Цекало и Дмитрий Шепелев (2008). Кто будет вести «Интервидение» в России пока уточняется.
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