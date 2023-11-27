Конкурс «Интервидение» в России в 2024 году

В Минкульте предложили создать российскую альтернативу «Евровидению». Конкурс будет судить национальное жюри, а правила определит постоянный оргкомитет. Все, что нужно знать о конкурсе «Интервидение» 2024 в России, в нашем материале.

Что такое «Интервидение»

На Санкт-Петербургском Форуме объединенных культур, который проводился с 16 по 18 ноября 2023 года, Ольга Любимова выдвинула инициативу создать аналог «Евровидения» и провести его на международный уровень. Музыкальный конкурс «Интервидение 2024» необходим для «продвижения разнообразия культур в многополярном мире», считает глава Минкульта.

Подробнее об альтернативе «Евровидения» рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, «Интервидение» — это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять свою музыку без оглядки на политические ограничения и влияния.

Организаторы планируют также сместить фокус с англоязычного репертуара: кандидаты будут представлять песни на своих родных языках. Конкурсантов будет судить национальное жюри, а само «Интервидение» обзаведется постоянно действующим оргкомитетом, который будет устанавливать правила соревнования.

Последние новости о проведении «Интервидения»

«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс “Интервидение”», — сказала Любимова.

К слову, ранее председатель Союза кинематографистов России, постановщик Никита Михалков говорил о том, что призы Евразийской киноакадемии (аналога американской кинопремии «Оскар»), могут начать вручать в 2024 году.

«Я давно считал, что нам нужно делать что-то свое, где мы были бы центром притяжения. Например, более азиатскую историю. А это огромное количество людей, которые могли бы смотреть такое шоу, множество потенциальных спонсоров. Мы с этой идеей ходили уже лет 10 по всяким инстанциям. Но если она сейчас снова всплыла — так прекрасно. Любое хорошее музыкальное мероприятие только пойдет на пользу», — отметил музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

«Из-за разных часовых поясов невозможно сделать какие-то вещи, например, народное голосование. Кроме того, важно понять — если мы будем ориентироваться на голосование зрителей, то всегда будут побеждать две страны — Китай и Индия, равных им по размеру населения нет. Поэтому, конечно, здесь нужно искать какие-то особые формы», — поделился бывший глава Минкульта Михаил Швыдкой, добавив, что Китай уже проявил интерес к проекту.

Известна ли дата проведения конкурса в 2024 году

Планируется, что конкурс пройдет в конце 2024 года и в последующем будет проводиться на ежегодной основе.

Какие страны станут участниками

Константин Эрнст надеется на участие в «Интервидении» стран БРИКС. На данный момент в межправительственной организации находятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в нее войдут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Программа конкурса

Транслироваться конкурс будет на Первом канале, но точная дата проведения, как и программа «Интервидения», пока неизвестны.

История «Интервидения»

Немногие знают, но история этого музыкального соревнования в нашей стране началась еще в прошлом столетии. Одноименный конкурс проводился с целью обмена развлекательными телепрограммами между странами социалистического лагеря.

«Интервидение» в СССР

«Интервидение» проходило с 1977 по 1980 годы в польском Сопоте в рамках Международной организации радиовещания и телевидения. Ее первыми членами стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия и Чехословакия. С 1981 по 2007 годы он не проводился, а в 2008 было организовано соревнование «Пять звезд. Интервидение».

«Интервидение» в России

Это был проект российского телевизионно-продюсерского холдинга «Красный Квадрат», созданный совместно с «Первым каналом». Конкурс прошел в Сочи. В 2009 году российский премьер-министр Владимир Путин предложил перезапуск конкурса между Россией, Китаем и другими странами Центральной Азии.

Организаторы надеялись провести «Интервидение» в октябре 2014 года в Сочи и даже провели отборочный тур в виде музыкального конкурса «Пять звезд» в Ялте в июне 2014 года. Однако сначала соревнование перенесли, а после истечения объявленных периодов времени и вовсе отменили.

Победители конкурса «Интервидение» разных лет

В 1978 году лауреатом конкурса «Интервидение» стала Алла Пугачева. Полный список победителей предыдущих лет выглядит следующим образом.

Год Место проведения Победитель Исполнитель Название песни Количество баллов Отрыв Второе место 1977 Сопот Чехословакия Гелена Вондрачкова «Malovaný džbánku» 174 24 Куба 1978 Сопот СССР​​​​​​​ Алла Пугачева «Все могут короли» 88 24 ГДР Чехословакия Вацлав Нецкаржruen «Patrik» 1979 Сопот ПНР​​​​​​​ Чеслав Немен «Nim przyjdzie wiosna» 82 16 Испания 1980 Сопот СССР Николай Гнатюк​​​​​​





​​​​​​​Марион Рунг

«На ветрах осенних» 30 6 Испания Финляндия «Where Is The love» Чехословакия Марика Гомбитоваruen «I Want to Share With You» 2008 Сочи Таджикистан Тахмина Ниязова «Hero» 216 1 Россия

Вопросы и ответы

И еще немного интересного из мира песенных конкурсов. Например, знаете ли вы…

Что такое «Интервидение. Пять звезд»?

«Пять звезд» — всероссийский музыкальный конкурс молодых исполнителей, организуемый с 2005 по 2014 год. Чтобы привлечь больший интерес к соревнованию, в 2008 году организаторы решили попробовать новый формат и переименовать его в «Пять звезд. Интервидение».

Какие еще песенные конкурсы существуют в мире?

Помимо «Евровидения» ежегодно по всему миру проводится еще несколько песенных конкурсов. К ним относятся Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, нидерландский Фестиваль детской песни (Junior Songfestival, JSF и JSFNL), Конкурс американской песни (American Song Contest), Чемпионат мира по караоке (Karaoke World Championships, KWC) и панафриканский Конкурс песни «AfriMusic», которые в последние годы проходят в онлайн-формате.

Кто в разные годы становился ведущими «Интервидения»?

В разные годы ведущими конкурса становились журналистка и телеведущая Ирена Дзедзиц и сценарист, режиссер и кинопродюсер Яцек Бромский (1977−1980); Андрей Малахов, Яна Чурикова, Иосиф Кобзон, Анна Седокова, Иван Ургант, Александр Цекало и Дмитрий Шепелев (2008). Кто будет вести «Интервидение» в России пока уточняется.

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