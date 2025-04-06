«Конка, конка, догони цыпленка!»: почему любовь к трамваям в Москве не ослабевает

Электрификация России началась задолго до революции, и первый электрический трамвай вышел в рейс по улицам Москвы еще в конце XIX столетия. До этого по Москве ходили конки. Их вагоны двигались по рельсам, но тянуло их не электричество, а лошади. С появлением трамвая дни конок были сочтены — они оказались слишком медленными. «Конка, конка, догони цыпленка!» — кричали мальчишки, завидев ее вагон. Трамваю повезло больше.
Дореволюционный трамвай. Аннушки и Букашки
Открытие трамвайного движения в столице было торжественным. Первых пассажиров, среди которых были «начальствующие» и другие важные гости, провезли по маршруту от Бутырской Заставы до Петровского парка и обратно, но прежде в «электрическом парке» возле Башиловки состоялся торжественный молебен, на который приехало все столичное начальство. Когда гости снова прибыли к Бутырской Заставе, их пересадили на конки и отвезли в гостиницу «Московская», где состоялся торжественный обед. Первый тост был, разумеется, за здоровье императора.
Скорость трамваев была на тот момент удивительной — 25 верст в час. Интервал между движением составлял 14 минут, а проезд стоил 6 копеек. Трамваи быстро завоевали сердца москвичей, и трамвайная сеть стала заменять сеть конок. Пути строили даже там, где маршрутов до сих пор не было. К 1909 году в Москве было уже 19 трамвайных маршрутов, а общая протяженность рельсов составляла 192 километра. К 1912 году конки практически исчезли.
Уже тогда москвичи стали присваивать трамваям имена. Аннушкой называли трамвай, который с 1911 года ходил по Бульварному кольцу. Это был маршрут А — Аннушка. А трамвай, который ходил по Садовому, прозвали Букашкой.
Московский трамвай: от разрухи к развитию
В годы Гражданской войны трамвайные вагоны почти исчезли с улиц столицы. Не было ни вагоновожатых, ни кондукторов, ни инженеров. Вновь на улицы города трамваи вышли только в 1921 году, после того как по столице был брошен клич «Возродим московский трамвай!».
«Жужжит Аннушка, — писал в очерках о жизни Москвы писатель Михаил Булгаков. — Звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к храму Христа. Обыкновенная совпублика — пестрая, многоликая масса, что носит у кондукторов название “граждáне”, — ездит на трамваях. Бог их знает, откуда они берутся. Кто их чинит, но их становится все больше и больше… <…>…Большею частью ни встать, ни сесть, ни лечь, но бывает и просторно».
А вот как описывали трамваи того времени знаменитые Ильф и Петров: «Триста человек в принудительных объятиях друг у друга едут по делам. Конечно, идет обмен репликами, раздаются крики с мест, слышатся стоны, кряхтенье и, наконец, голос доведенного до отчаяния кондуктора, который говорит стихами: “Двиньтесь, граждане, вперед, встаньте между лавочек!”
Москва была обеспечена трамвайным транспортом уже к 1925 году, после чего последовало бурное развитие сети, строительство депо, тягловых подстанций и развитие заводов в Коломенском, производящих трамваи БФ и КМ. Тогда же было построено больше 200 километров новых путей.
Вскоре стало ясно, что трамвай не успевает за растущими потребностями Москвы. И в 1930-х годах в помощь ему стали строить метрополитен. В связи с открытиями первых станций некоторые трамвайные маршруты убрали. Но часть из них сохранилась до сих пор. Например, до конца 1930-х годов маршрут Аннушки проходил вдоль Бульварного кольца, затем шел по набережным: Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой. А потом проходил по Соймоновскому проезду и по Устьинскому проезду. Перестройки в центре столицы привели к изменению маршрута. Он то замыкался, то размыкался, в 1937 году разомкнулся уже навсегда. Кстати, этот маршрут сохранился до сих пор — ему уже 114 лет. Платили тогда за проезд постанционно. То есть плата зависела от длительности поездки. К 1941 году длина трамвайных путей в Москве составляла 2472 километра.
Московские трамваи на войне
С приближением к Москве гитлеровских войск работа трамвайных депо была переведена на военные рельсы. Эвакуированных и призванных вагоновожатых и кондукторов заменила молодежь. Трамваи эвакуировали население и учреждения, организованно вывозили к вокзалам учащихся и матерей с детьми. В сторону фронта везли военных и ополченцев, перевозили песок с карьеров — на строительство оборонительных сооружений. В ноябре 1941 года все без исключения депо ночью перебрасывали воинские части на Ленинградское шоссе и в Лихоборы.
Поскольку большая часть грузовиков была мобилизована, в Москве появились грузовые трамвайные перевозки. Они доставляли грузы для учреждений, подвозили населению дрова, уголь и продовольствие. В столице строили особые грузовые ветки, подходившие к базам Мосгортопа и к южному Речному порту. В 1942 году появились санитарные трамваи — они с вокзалов везли раненых в госпитали.
В 1943 году для москвичей была введена единая система оплаты. За проезд в одном направлении платили 15 копеек. За годы войны работа трамвая не останавливалась ни на один день. Они ходили даже тогда, когда в 1941 году встало метро.
Раскрасавец трамвай
Во второй половине XX века столичный трамвай переживал разные времена. Например, в 1950-х годах рельсы с линий снимались десятками километров. Особенно старались освободить от них центр Москвы. Считалось, что трамвай пора заменить троллейбусами, автобусами и метро. В результате трамвайные сети города оказались разорванными, а сам процесс вызвал бурную дискуссию в газетах. Как выяснилось, общество не было готово к тому, чтобы трамваи исчезли с улиц. Поэтому трамвайные линии стали прокладывать на обходных путях, а отдельные линии продолжали появляться на окраинах столицы.
В 1958 году на маршруте № 19 из-за нехватки кондукторов провели эксперимент — выпустили на улицы вагоны, оборудованные кассами-копилками. Считалось, что советский человек отличается высоким уровнем сознания и сам может за себя заплатить. Эксперимент был удачным, и все вагоны оборудовали подобными кассами. Эта система оплаты продержалась вплоть до падения СССР.
В конце 1960-х в СССР появились более тихие чехословацкие вагоны “Татра”, а затем — более современные советские вагоны. В 1975 году по Москве ходил 1261 вагон.
Ну конечно, трамвай стал культурной особенностью столицы. Без его дребезжания не обходился ни один советский фильм, действие которого разворачивалось в Москве. А сколько влюбленных парочек ехало домой на задних площадках старых вагонов!
Московскому трамваю посвящали свои песни Булат Окуджава (“Раскрасавец трамвай из двадцатых годов, позабывший про старость и раны…”) и поэт Сергей Островой с композитором Сигизмундом Кацем, которые как раз в 1950-х годах написали песню про знаменитую Аннушку. Но настоящим хитом стала песенка Никиты Богословского: “Дорогая Аннушка, ты уже старушка, с каждым днем короче твой маршрут”. Причем Аннушку называли то старушкой, то подружкой, то вострушкой.
И даже в конце XX века трамваи никуда не ушли из быта москвичей. “Нас в набитых трамваях мотает. Нас мотает одна маета…” — пел Андрей Мягков в “Служебном романе”, а еще через десяток лет московский трамвай уже увозил от бандитов раненого героя Сергея Бодрова — младшего Данилу Богрова в фильме “Брат”. И это тоже будет знаковое время, знаковый фильм и знакомый всем московский трамвай, пусть и в его техническом варианте.
Майя Новик