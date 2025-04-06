«Конка, конка, догони цыпленка!»: почему любовь к трамваям в Москве не ослабевает

Вскоре стало ясно, что трамвай не успевает за растущими потребностями Москвы. И в 1930-х годах в помощь ему стали строить метрополитен. В связи с открытиями первых станций некоторые трамвайные маршруты убрали. Но часть из них сохранилась до сих пор. Например, до конца 1930-х годов маршрут Аннушки проходил вдоль Бульварного кольца, затем шел по набережным: Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой. А потом проходил по Соймоновскому проезду и по Устьинскому проезду. Перестройки в центре столицы привели к изменению маршрута. Он то замыкался, то размыкался, в 1937 году разомкнулся уже навсегда. Кстати, этот маршрут сохранился до сих пор — ему уже 114 лет. Платили тогда за проезд постанционно. То есть плата зависела от длительности поездки. К 1941 году длина трамвайных путей в Москве составляла 2472 километра.