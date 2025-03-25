Конгруэнтность: путь к гармонии и жизни без стрессов

Путь к гармонии и счастью начинается с самопознания, а отсутствие согласованности между чувствами и поведением способно принести человеку немало проблем психологического и даже физиологического характера. Разобраться в себе поможет идентификация конгруэнтного и неконгруэнтного поведения. С его проявлением мы сталкиваемся ежедневно и оно присутствует в каждом из нас. Мы расскажем, что такое конгруэнтность, какой она бывает, нужно ли развивать в себе это качество и насколько оно важно для личностного роста.
Что такое конгруэнтность простыми словами
Впервые с понятием конгруэнтности большинство людей встречается в школьном курсе геометрии. Это мудреное слово происходит от латинского congruens (род. п. congruentis) — «соразмерный», «соответствующий». Оно обозначает равенство отрезков, углов, фигур.
Это небольшое предисловие только на первый взгляд кажется лишним. На самом деле оно поможет нам понять саму суть явления, разобраться в нем, запомнить, а главное, экстраполировать полученные знания на те или иные процессы.
В психологии под конгруэнтностью, как и в геометрии, понимают соответствие. Только не размеров и форм равнозначных объектов, а абсолютно разных по сути вещей — внутреннего содержания и внешних проявлений. К первым относятся чувства, взгляды и личные установки, ко вторым — поведение и выражение своих эмоций вербальным способом.
В состоянии конгруэнтности (соразмерности), люди становятся наиболее достоверными и аутентичными, оно не предполагает наличие какого-то «фасада», маски, психологического «забрала», скрывающего истинное лицо человека, его чувства и состояние души.
Важный компонент конгруэнтности — адекватность проявлений эмоций человека в социальной ситуации, соблюдение им культурных норм, законов, моральных принципов, чужих личностных границ (1).
— До появления понятия о конгруэнтности в психологии, особенно в психоанализе и бихевиоризме, акцент часто делался на бессознательных конфликтах, защитных механизмах и внешних стимулах, определяющих поведение человека, — говорит Вера Никишина, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, доктор психологических наук, профессор. — Внутренний опыт, субъективное переживание и искренность не всегда рассматривались как центральные факторы.
По словам эксперта, термин «конгруэнтность» привнес акцент на целостность личности, подчеркнул важность согласованности между внутренними переживаниями (чувствами, мыслями), их осознанием и внешним выражением.
Виды конгруэнтности
Чтобы полнее и подробнее описать конгруэнтность, ее разделяют на две большие группы, которые позволяют рассмотреть поведение человека со всех точек зрения.
Одномоментная конгруэнтность
Под одномоментной конгруэнтностью понимают соответствие слов, высказанных человеком, и сопровождающих их невербальных сигналов — взглядов, жестов, мимики, положения тела
Последовательная конгруэнтность
В отличие от одномоментной, последовательная конгруэнтность касается не отдельно взятой согласованности мыслей и поведения в конкретный момент времени, а целой последовательности действий в отношении той или иной позиции. Например, человек говорит, что очень хочет водить машину, в итоге он идет в автошколу, учится и сдает экзамен на права. При отсутствии последовательной конгруэнтности разговоры останутся разговорами, а человек не сделает ничего, чтобы приблизиться к высказываемым желаниям.
Примеры конгруэнтности и неконгруэнтности поведения
В жизни каждому из нас приходится по несколько раз в день наблюдать конгруэнтное и неконгруэнтное поведение самых разных людей. Более того, мы сами с большей или меньшей частотой ежедневно проявляем эти признаки. Давайте рассмотрим примеры.
- Допустим, у вас есть знакомая, которая любит рисовать и считает себя по каким-то признакам хорошим художником. Ей важно получить ваше одобрение. И вот она показывает очередную картину, которая вам совершенно не нравится. Высказав свое истинное мнение, вы рискуете обидеть знакомую и даже рассориться с ней. В итоге вы изображаете восторг, начинаете искать у картины несуществующие достоинства. Все это вызывает внутри вас протест и дискомфорт. Это пример неконгруэнтного поведения.
- Вы приходите в библиотеку, финансируемую государством. Библиотекарь получает твердую ставку и напрямую материально не заинтересован в количестве посетителей. Ему нет нужды фальшиво улыбаться, приветствуя клиентов, как это делают продавцы магазинов в надежде сбыть товар. Но он неизменно встречает читателей улыбкой. Более того, он с энтузиазмом советует новую или интересную литературу. Можно с высокой долей вероятности предположить, что поведение этого человека конгруэнтно.
- Ваш рабочий день прошел абсолютно неудачно, у вас куча проблем, но вам нужно идти с супругом (супругой) в гости к его/ее матери, с которой у вас и так не самые теплые отношения. Вы воспитаны и не хотите обижать ни свою вторую половину, ни тещу/свекровь, в итоге вы не отказываетесь от визита, ведь он был заранее обговорен и согласован. Но у вас нет ни настроения, ни желания для общения, вас ждет впереди тяжелый вечер, так как придется надеть маску вежливости и сохранять лицо. Это яркий и распространенный пример неконгруэнтного поведения.
- Если в вашем коллективе сложные отношения между сотрудниками и все стараются как-то лавировать, чтобы избежать конфликта, легко стать перманентным носителем неконгруэнтного поведения — вы не искренни, постоянно скрываете истинное отношение к тем или иным коллегам, говорите так, чтобы угодить вышестоящим сотрудникам или просто «лидерам мнения». Вам приходится ежедневно и многократно проявлять признаки жестоких форм неконгруэтности — улыбаться злясь, смеяться грустя, оставаться спокойным при тревоге
и т. п.Такое поведение просто не может не отразиться на вашем психологическом и физиологическом состоянии.
История появления понятия конгруэнтность в психологии
Понятие конгруэнтности в психологии появилось во второй половине прошлого века. Первым его стал использовать американский психолог Карл Роджерс, считающийся одним из лидеров гуманистической психологии. Новый термин понадобился ученому для описания личностно-ориентированной терапии, основанной на его собственной методике. Роджерс считал, что опыт, приобретаемый человеком в течение жизни — это «феноменальное поле», уникальное и индивидуальное. И мир, который он создает для себя, может совпадать или не совпадать с реальностью, ибо не все предметы в его окружении им осознаются. Именно степень тождественности этого поля реальной действительности Карл Роджерс и называл конгруэнтностью.
Использование термина конгруэнтность в других сферах
Термин «конгруэнтность» используется не только в психологии, более того, в ней он появился гораздо позднее, чем в других науках.
- В геометрии конгруэнтными называют фигуры, которые при наложении друг на друга полностью совпадают.
- В анатомии под конгруэнтностью понимают соответствие форм суставных костей, которые сочленяются в суставе.
- В химии термин применяется в отношении химических реакций — плавления и растворения. Конгруэнтным называется плавление, при котором состав жидкости и расплавленного твердого вещества полностью совпадают. Конгруэнтное растворение предполагает стехиометрическое совпадение составов твердого и растворенного веществ.
- В физике под термином понимают количественную равноценность качественно равнозначных состояний процесса, явления.
Роль конгруэнтности в жизни человека
Роль конгруэнтности в жизни свободного и разумного человека сложно переоценить. Она предполагает не только аутентичность и свободу выражения личности, но и пребывание в гармонии со всем, что его окружает — от социальной среды до партнеров по общению.
1. Важность конгруэнтности в общении
Согласованность между мыслями и чувствами человека с тем, что он говорит и делает, какие вербальные сигналы подает его тело — все это влияет на то, как скоро его поймут и примут собеседники. Большинство из нас, не будучи профессиональными психологами или режиссерами, легко улавливают фальшь и неискренность. Общение с людьми, к которым нет доверия, становится неинтересным и даже вызывает опасение. Такие личности вызывают отторжение. Если мы хотим вызывать интерес и чтобы к нам прислушивались, наши слова должны соответствовать внутренним установкам.
2. Важность конгруэнтности для психологического состояния
Ложь и притворство противно природе свободного человека, они для него унизительны. И даже если индивидуум уверен, что лгать приемлемо и оправдано при тех или иных обстоятельствах, он все равно испытывает негативное воздействие на свою психику и физиологию. Конгруэнтность же, напротив, естественна для человека, она придает ему уверенность и спокойствие, снижает уровень стресса и внутреннего конфликта.
— Неконгруэнтное поведение, особенно на постоянной основе, может нести серьезные угрозы для человека, как психологические, так и физиологические, — предупреждает наш эксперт Вера Никишина. — Постоянное подавление или искажение своих чувств приводит к хроническому стрессу, который может проявляться в виде тревоги, депрессии, раздражительности и эмоционального выгорания. Вместе с подавленными эмоциями он ослабляет иммунную систему и делает человека более восприимчивым к болезням, негативно влияет на общее состояние здоровья и продолжительность жизни. Также стресс может проявить себя и в виде различных психосоматических расстройств.
3. Личностное развитие
Конгруэнтность способствует самопознанию и помогает людям поступать в соответствии с их личностными ценностями. Принимая свои убеждения, человек получает возможность действовать не интуитивно или «в тренде» с общепринятыми мнениями, а абсолютно осознанно, согласно своему пониманию морали и законов мироздания (естественно, не вступая в конфликт с уголовным кодексом).
Чем отличаются конгруэнтность и эмпатия
И конгруэнтность и эмпатия — фундаментальные психологические процессы, позволяющие максимально доступно для понимания объяснить человеческое поведение. Оба понятия напрямую связаны с чувствами и эмоциями, но сращивание эмпатии и конгруэнтности ошибочно, поскольку это разные и, следовательно, вполне автономные психологические феномены (2).
Конгруэнтность заключается в принятии своих эмоций и ощущений, способности или потребности выражать их, озвучивать свои истинные мысли и поступать сообразно собственным убеждениям. Эмпатия же направлена на чувства и эмоции других, она предполагает способность понимать состояние человека и искренне сопереживать ему не только внешне, но и внутренне.
Как можно развить в себе конгруэнтность
Развитие конгруэнтности помогает нам лучше понять закоулки своей души, определить истинную миссию в этом мире, научиться мыслить и действовать в позитивном ключе.
— Человек, стремящийся к конгруэнтности, становится более осознанным в отношении своих чувств и потребностей, что позволяет ему делать более осознанный выбор в жизни, — считает Вера Никишина. — Для этого можно целенаправленно работать с психологом, который поможет исследовать сферу чувств, осознать защитные механизмы и научиться выражать себя более аутентично.
Конгруэнтное поведение помогает нам достичь внутренней гармонии и согласия с самим собой, а значит, целесообразно развить это качество, тем более что для этого существует несколько способов.
- Дневник СМЭР. Это практика, предполагающая психологическое самонаблюдение и структурированный анализ поведения. Аббревиатура СМЭР расшифровывается так: С — ситуация (событие), М — мысли, Э — эмоции, Р — реакции. Дневник помогает фиксировать и анализировать мысли, появляющиеся автоматически, а также свои реакции на них.
- Экоэмоции. Экологичное проявление эмоций заключается в их адекватном транслировании, которое не травмирует окружающих и отвечает сложившейся ситуации.
- Реакция на сопротивление. Такая практика предполагает внимательное отношение к собственному сопротивлению на те или иные действия. Нельзя игнорировать желание сказать слово «нет», ведь это один из способов почувствовать себя по-настоящему свободным.
- Ревизия ценностей. Полезно разобраться в своих жизненных ценностях, осознать их и построить свою жизнь таким образом, чтобы каждый день делать то, что им соответствует.
Мнение эксперта
Беседуя с Верой Никишиной, мы поинтересовались последствиями неконгруэнтного поведения, а также узнали, нужно ли развивать в себе конгруэнтность и когда нужна помощь психолога.
— Если вы обнаружили у себя признаки неконгруэнтного поведения, начните с самоанализа и осознанности, — советует Вера Никишина. — Попробуйте понять, какие чувства и мысли вы подавляете, в каких ситуациях вы проявляете неконгруэнтность и какие причины лежат в основе этого поведения.
Эксперт рекомендует предпринять меры для изменения ситуации — можно использовать техники самопомощи и дыхательные практики, вести дневник, делиться переживаниями с близкими людьми, способными поддержать вас и дать обратную связь.
— При неконгруэнтном поведении полезной будет помощь психолога и психотерапевта, особенно в тех случаях, когда оно сильно влияет на жизнь и благополучие человека, — считает эксперт. — Не стоит стесняться обращаться за помощью, если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно, ведь заботясь о своем психологическом здоровье, вы делаете важный шаг к полноценной и счастливой жизни.
Идентификацию конгруэнтности и неконгруэнтности поведения психолог может использовать, чтобы помочь клиенту осознать свои истинные чувства и понять, насколько его самовосприятие соответствует реальным чувствам и опыту. Специалист способен оценить, насколько поведение человека в отношениях с другими людьми соответствует его внутренним переживаниям.
По словам эксперта, конгруэнтность можно и нужно развивать, так как это очень полезно для психологического благополучия и улучшения качества жизни, причем начинать можно с осознания своих чувств, мыслей и телесных ощущений. Важно также обращать внимание на ситуации избегания или искажения чувств.
— Выяснив, какие ситуации вызывают дискомфорт и желание «спрятаться» от своих эмоций, можно постепенно учиться выражать истинные чувства и мысли, даже если это вызывает тревогу или страх, — подвела итог Вера Никишина. — Это можно делать в безопасной обстановке доверительной беседы с близким человеком. Такой шаг поможет развитию еще одного важного качества — эмпатии.
Главное о конгруэнтности
Конгруэнтность и неконгруэнтность — абсолютно противоположные понятия в психологии, между которыми не может быть компромиссов. Можно некоторое время мириться с внутренними противоречиями и их несоответствием своему поведению, но в длительной перспективе такая ситуация способна привести к стрессам и психологическим проблемам.
1. Развитие в себе конгруэнтности помогает нам лучше понять закоулки своей души, определить истинную миссию в этом мире и научиться мыслить и действовать в позитивном ключе.
2. Конгруэнтное поведение позволяет человеку субъективно ощущать себя более свободно и целостно, получать удовлетворенность от общения и взаимодействия с окружающим миром.
3. Конгруэнтность крайне важна для благоприятного психологического состояния, поэтому имеет смысл развивать ее самостоятельно, а при возникновении проблем — обращаться к специалистам.
Список источников
1. Мещеряков Б., Зинченко В. Большой психологический словарь. 2007.
2. Орлов А., Хазанова М. Феномены эмпатии и конгруэнтности. Вопросы психологии № 4. 1993.
Эксперт: Вера Никишина, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, доктор психологических наук, профессор