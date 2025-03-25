Конгруэнтность: путь к гармонии и жизни без стрессов

Согласованность между мыслями и чувствами человека с тем, что он говорит и делает, какие вербальные сигналы подает его тело — все это влияет на то, как скоро его поймут и примут собеседники. Большинство из нас, не будучи профессиональными психологами или режиссерами, легко улавливают фальшь и неискренность. Общение с людьми, к которым нет доверия, становится неинтересным и даже вызывает опасение. Такие личности вызывают отторжение. Если мы хотим вызывать интерес и чтобы к нам прислушивались, наши слова должны соответствовать внутренним установкам.