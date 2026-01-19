Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна поддержала решение Трампа пригласить Путина в Совет мира

Член американского конгресса Анна Паулина Луна в соцсети Х поддержала решение американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина войти в состав Совета мира по управлению сектором Газа.

Источник: Reuters

Член американского конгресса Анна Паулина Луна в соцсети Х поддержала решение американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина войти в состав Совета мира по управлению сектором Газа.

«Наследием президента Трампа будет мир», — написала она в соцсети, прокомментировав новость о том, что Кремль получил и изучает предложение президента США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение Трампа войти в состав Совета мира.

Газета Financial Times писала, что американский лидер направил приглашение президенту России, чтобы сохранить с ним доброжелательные отношения.

16 января Трамп объявил о формировании Совета мира, который будет управлять сектором Газа.

Также глава американской администрации пригласил президента Бразилии Лулу да Силву стать одним из основателей Совета мира.