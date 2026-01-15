Конфликт Зеленского и Кличко показывает нестабильность на Украине, пишет WP

В июле 2025 года Кличко в интервью немецкому каналу n-tv раскритиковал тот факт, что Зеленский не контактирует с ним и другими представителями органов местного самоуправления на Украине. При этом мэр Киева ушел от вопроса о возможности занятия им самим поста президента страны. Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее предположил, что Кличко может выставить свою кандидатуру на выборах главы государства.