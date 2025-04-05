Конфликт закончен? В какие спектакли «Ленкома» вернулись Захарова и Певцов

Несколько месяцев назад поклонники «Ленкома Марка Захарова» были взволнованы: народные артисты России Дмитрий Певцов и Александра Захарова перестали играть в родном театре. В СМИ то и дело появлялись громкие публикации из-за конфликтов этих актеров с прежним руководством.
С приходом же нового художественного руководителя Владимира Панкова в «Ленком Марка Захарова» Певцов и Захарова снова начали выходить на сцену.
«У нас в театре много хороших новостей, — рассказал сайту aif.ru Никита Молчанов, сотрудник пресс-службы театра “Ленком Марка Захарова”. — И коллеги, и зрители очень рады долгожданному возвращению Александра Викторовича Збруева на сцену. Мы его очень любим! И это не единственное “возвращение”: народный артист России Дмитрий Певцов 19 апреля выйдет на сцену родного “Ленкома” в роли графа Резанова в рок-опере “Юнона и Авось”, а 13 мая народная артистка России Александра Захарова вновь сыграет Раневскую в постановке режиссёра Марка Захарова “Вишневый сад”. Собственно, Александру Марковну никто с роли не снимал, из театра не увольнял, она никуда не уходила. Просто Александра Захарова какое-то время не выходила на сцену в этой роли. Так что, я бы так сказал, это возвращение в кавычках, потому что Александра Захарова всегда была в труппе.
Наш художественный руководитель Владимир Николаевич Панков встретился с Александрой Марковной и Дмитрием Анатольевичем. Также он провёл встречи со всеми артистами труппы. Владимир Николаевич с каждым индивидуально беседовал, это не одна общая большая встреча была, как это часто бывает в театрах. И потом Панков сказал, что Захарова и Певцов будут играть".
Сам Дмитрий Певцов по этому поводу написал на своей страничке в соцсети (орфография сохранена): «А теперь РАДОСТЬ и ПРЕКРАСНАЯ НОВОСТЬ! Художественный руководитель Московского театра ЛЕНКОМ Владимир Николаевич Панков пригласил меня ВЕРНУТЬСЯ НА СЦЕНУ моего родного театра. Сначала будет возвращение в спектакль “ЮНОНА и АВОСЬ”, далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову».
Напомним, спектакль «Юнона и Авось» — визитная карточка «Ленкома». Официальная премьера состоялась 20 октября 1981 года. Режиссёр Марк Захаров и сценограф Олег Шейнцис поставили абсолютно новаторский для того времени спектакль, на текст Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова. Хореографию создал известный танцовщик и балетмейстер Владимир Васильев.
Ближайшие показы «Юноны и Авось» (актёрские составы надо уточнять на сайте театра) состоятся 19, 20 и 23 апреля, 14 и 30 мая, а также 4, 15 и 18 июня. Правда, на ближайшие четыре спектакля билеты раскуплены.
Что же касается Александры Захаровой, Вадим Панков рассказал, что у них состоялся «хороший разговор и искренний, трепетный».
«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить, — комментировал ситуацию Панков агентству “Москва”. — Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идём дальше, создавая новый “Ленком” и не забывая старый».
Напомним, премьера «Вишневого сада» Марка Захарова состоялась 23 сентября 2009 года. «Бессмертный чеховский шедевр будет являться зрителям всегда. Если уцелеет планета от наших политических исканий и таяния льдов в Антарктике. Люди и тогда, на остатках суши, будут удивляться рассказам обо всех выгодах сушеной вишни, познавать и многие другие несуразности “трагической комедии”, что стала энциклопедией русской души. В “Вишневом саде” есть все, что мы знаем, хотим, всё, что помним, все, что должны… если бы только знать — что!.. Если бы знать!», — говорил Захаров.
Показы «Вишневого сада» (актерские составы надо уточнять на сайте театра) состоятся 13 мая, 10 июня, 24 июня. Билеты на майский спектакль подраскуплены, а вот на июньские показы места еще есть.
Что же касается Александра Збруева, 87-летний актер давно не выходил на сцену из-за болезни.
8 апреля после вынужденного перерыва народный артист РСФСР вновь выйдет на сцену в роли Анучкина в спектакле «Женитьба» в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».
«Я играю одного из женихов Агафьи Тихоновны, Анучкина, — рассказал aif.ru Александр Збруев. — Во время репетиций Марк Анатольевич говорил нам: “Русский человек так устроен, что если у него и родится какая-то идея, то, как правило, в тяжелых муках. И только должна она осуществиться, он вдруг выпрыгивает в окно, как Подколесин перед свадьбой. Пасует. И остается от идеи пшик”».
Напомним, премьера спектакля «Женитьба» Марка Захарова состоялась в 2007 году.
Следующие показы спектакля «Женитьба» (актерские составы надо уточнять на сайте театра) в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» состоятся 15 мая, 3 июня, 17 июня 2025 года.