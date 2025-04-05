Конфликт закончен? В какие спектакли «Ленкома» вернулись Захарова и Певцов

«У нас в театре много хороших новостей, — рассказал сайту aif.ru Никита Молчанов, сотрудник пресс-службы театра “Ленком Марка Захарова”. — И коллеги, и зрители очень рады долгожданному возвращению Александра Викторовича Збруева на сцену. Мы его очень любим! И это не единственное “возвращение”: народный артист России Дмитрий Певцов 19 апреля выйдет на сцену родного “Ленкома” в роли графа Резанова в рок-опере “Юнона и Авось”, а 13 мая народная артистка России Александра Захарова вновь сыграет Раневскую в постановке режиссёра Марка Захарова “Вишневый сад”. Собственно, Александру Марковну никто с роли не снимал, из театра не увольнял, она никуда не уходила. Просто Александра Захарова какое-то время не выходила на сцену в этой роли. Так что, я бы так сказал, это возвращение в кавычках, потому что Александра Захарова всегда была в труппе.