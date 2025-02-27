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18:26 (мск)
ВФокусе Mail
Конфеты «Мишка косолапый»: история кондитерских долгожителей
Рассказываем историю одной из самых известных российских сладостей.
Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
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