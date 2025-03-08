Конфеты и шоколад: новые уловки, которые мошенники придумали к 8 Марта

Под ударом и прекрасная половина человечества, и представители сильного пола. А главное — те, кто еще не выбрал подарок и очень торопится это сделать. Их и заманивают в ловушку злоумышленники.
Специалисты по кибербезопасности отмечают: открывать неизвестные ссылки с непонятных номеров нельзя, даже если вам обещают дополнительную коробку конфет, заветное украшение или роскошный букет. Истина тут проста: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Кто странички хозяин?
Мошенники решили воспользоваться ажиотажем и создают фишинговые, то есть подменные, сайты.
— Чаще всего преступники создают поддельные сайты интернет-магазинов, — отметил завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
Как провести 8 Марта
Страницы ярких и заманчивых сайтов-однодневок пестрят привлекательными ценами, скидками и всевозможными акциями на украшения, бытовую технику и электронику. Польстившись на мнимую выгоду, покупатели оказываются в ловушке — товара в корзине нет, а деньги с карты уже списаны. Естественно, контакты с продавцом тут же обрываются — такие дельцы не выходят на связь со своими жертвами. Как проверить надежность сайта?
— Обратите внимание на дату регистрации сайта: если он создан несколько дней назад, то вполне может оказаться однодневкой-обманкой, — поясняет ИТ-специалист Александр Степанов.
Однодневки маскируются под интернет-магазины, логистические фирмы, которые развозят подарки. Присмотритесь — буквы в названии могут отличаться, латинские — заменены на похожие цифры. Настораживают и положительные отзывы, созданные на днях в большом количестве и словно по шаблону.
— Безликие пользователи, которые якобы довольны, поставили высокую оценку за оказанную услугу и сам подарок, должны насторожить, — продолжает он.
Проверьте отзывы на картах и на форумах. Самыми ценными будут средние оценки — если товар кому-то не понравился, его как минимум получили. Надежные магазины обычно разрешают оплату при получении и через безопасные системы.
Вирусы и фальшивки
А вот и еще одна уловка, к которой прибегают злоумышленники, — массовые рассылки. Предложения о скидках в преддверии праздника поступают на электронную почту. Стоит открыть такое письмо и перейти по ссылке, как вредоносное программное обеспечение сможет «захватить» телефон, планшет, компьютер или другой гаджет.
— Главное — не скачивать ничего и не вводить никакие свои персональные данные, — напоминает, казалось бы, о простой истине Александр Степанов.
Дорогая встреча с кумиром
Еще один способ праздничного «развода» — встреча со звездой. Мошенник пишет в личные сообщения, представляясь ассистентом знаменитости: актера, певца или блогера, на которого подписан конкретный пользователь. Для встречи злоумышленники требуют предоплату на карту — только благодаря авансу якобы и состоится встреча. Когда жертва переводит деньги на карту мошенника, тот больше не выходит на связь.
— Обычно мошенники собирают информацию о жертве в социальных сетях. Хотите себя обезопасить? Тогда держите профили в соцсетях закрытыми, — дает еще один совет Александр Степанов.
На гаджетах эксперты также советуют использовать комплексную защиту, которая предотвратит переходы на фишинговые и мошеннические сайты, позаботится о защите ваших платежных и личных данных и предупредит кражу цифровой личности.
Знаете ли вы, что
Доксеры — люди, которые собирают подробную информацию о своей жертве, причем ту, которую жертва опубликовала сама, и, например, угрожают опубликовать ее в открытом доступе.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
— Алгоритмы действий мошенников разнообразны. Но какие бы они ни использовали сценарии, в их основе лежит социальная инженерия — психологическое воздействие на людей. Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть. Не доверяйте звонкам с неизвестных вам номеров, не действуйте по указке третьих лиц, кем бы они ни представлялись!
Телефонное мошенничество стало одним из самых популярных в современном мире. Как не угодить в ловушку к аферистам и минимизировать риски остаться без денег, рассказала психолог Майя Голубева.