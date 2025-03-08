Конфеты и шоколад: новые уловки, которые мошенники придумали к 8 Марта

Страницы ярких и заманчивых сайтов-однодневок пестрят привлекательными ценами, скидками и всевозможными акциями на украшения, бытовую технику и электронику. Польстившись на мнимую выгоду, покупатели оказываются в ловушке — товара в корзине нет, а деньги с карты уже списаны. Естественно, контакты с продавцом тут же обрываются — такие дельцы не выходят на связь со своими жертвами. Как проверить надежность сайта?