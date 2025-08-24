Конец туризму: аномальная жара и дорожные расходы стали причиной смерти отпуска за границей

Это был прогноз, который никто не хотел слышать, пишет The Guardian. На главной сцене крупнейшей в мире туристической выставки Штефан Гесслинг, ведущий исследователь в области устойчивого транспорта, спокойно объявил о надвигающейся смерти индустрии отдыха.
«Мы уже вступили в эпоху нетуризма», — возгласил Гесслинг, обращаясь к взволнованной аудитории туристических агентств, компаний по прокату автомобилей, круизных операторов и отельеров.
Это пророчество может показаться фантастическим для отдыхающих в Европе и Северной Америке, которые этим летом отправились на отдых, а также для руководителей отрасли, обрадованных возвращением международного туризма к прошлогодним показателям, достигнутым до пандемии, пишет The Guardian.
Но Гесслинг утверждает, что, поскольку углеродное загрязнение вызывает аномальную жару, лесные пожары и губит урожаи, стоимость зарубежного туризма растет. количество путешествий резко возрастет, и все меньше людей смогут себе это позволить.
«Восемьдесят лет назад в Европе начался массовый туризм, — говорит Гесслинг, профессор школы бизнеса и экономики Линнеевского университета в Швеции, консультировавший ООН и Всемирный банк. — Я сомневаюсь, что через восемьдесят лет в мире останется много туристов».
По словам Гесслинга есть немало мест, где уже ощущается нехватка туристов. Теплая погода способствует таянию снега, что поддерживает жизнь на горнолыжных курортах. Береговая эрозия вымывает песок с пляжей Южной Европы. Засуха вынуждает испанские отели закупать пресную воду, поскольку плавательные бассейны пустуют, а лесные пожары поджигают живописные греческие острова.
Южные Эгейские острова в Греции, к которым относятся излюбленные туристами Кос, Родос и Миконос, являются «самой критичной» точкой доступа на континенте, согласно исследованию, проведенному в соавторстве с Гесслингом в прошлом месяце, в котором сочетаются подверженность климатическим опасностям и зависимость от туризма. Далее следуют Ионические острова, в том числе Корфу.
Финансовые трудности, вызванные этими проблемами, которые туристические компании, вероятно, переложат на плечи клиентов, будут усугубляться ростом цен на продукты питания — от кофе до шоколада и оливкового масла — и растущей потребностью в страховке от экстремальных погодных условий.
«На данный момент он сосредоточен на местном уровне», — сказал Гесслинг, выступая перед The Guardian в начале этого года на ITB Berlin, крупнейшем в мире собрании туристических компаний. «Но в будущем это станет более частым, охватит большее количество мест и превратится во что-то разрушительное».
Вопрос о том, может ли этот рост расходов опередить ожидаемый рост мировых доходов, остается открытым — некоторого ущерба можно избежать с помощью адаптации, хотя за это тоже приходится платить, — но туристы могут почувствовать себя в затруднительном положении даже в тех случаях, когда нестабильная погода находится под контролем. Если выбросы углекислого газа действительно резко снизятся — что необходимо для прекращения глобального потепления, — это обойдется дороже всего в таких секторах, как авиация, которые ограничены физическими ограничениями.
Некоторые правительства надеются снизить налоги на выбросы углекислого газа на авиарейсах, чтобы помочь финансировать переход к энергетике и компенсировать бедным странам ущерб, причиненный ископаемым топливом, а «зеленые» группы настаивают на введении сбора с часто летающих пассажиров, что приведет к увеличению пошлин за каждый дополнительный рейс в течение года.
Несмотря на резкую оценку Гесслингом усилий туристической отрасли по обезуглероживанию — «то, что делает весь сектор, — это экологизация», — он считается важной фигурой в отрасли, и конференция назвала его выступление «обязательным для прослушивания всеми, кому небезразлично будущее путешествий и нашей планеты».
Некоторые вещи движутся в правильном направлении, добавил он, например, отели устанавливают солнечные батареи на крышах, и люди начинают осознавать проблему.
Нам очень трудно перейти от этого к действиям, — констатирует Гесслинг. — Но люди осознали, что сталкиваются с рисками, и хотят понять риски для бизнеса. Это сообщение не приветствуется, но оно, безусловно, заставляет людей задуматься.
В академических кругах Гесслинг наиболее известен своими исследованиями, в которых приводятся цифры о растущем углеродном следе туризма (8,8% от общего загрязнения планеты) и неравенстве в авиационных выбросах (только 2−4% людей летают за границу в течение года). Его вывод о том, что на долю 1% населения земного шара приходится половина выбросов от воздушного транспорта, подчеркнул призывы активистов к правительствам сделать поездки премиум-класса и деловые поездки приоритетными.
«Если бы эта группа путешествовала вдвое меньше — а это все равно много, и, вероятно, этого было бы достаточно даже для деловых путешественников, — мы могли бы сократить выбросы авиационных веществ на 25%, — сказал он. — Просто сократив количество поездок небольшой группы».
Но он также быстро опровергает аргументы о том, что обычные люди в богатых странах могут продолжать летать в отдаленные места, и оправдывает это, указывая на еще более загрязняющую демографию. «Наша головная боль — это путешествия на дальние расстояния», — сказал он, упомянув инфлюенсеров из поколения Z, которые позиционируют путешествия как привлекательный образ жизни.
«Все воспринимают туризм как систему, в которой правительства и компании несут ответственность», — сказал Гесслинг. «Но мы и есть система. Именно наши индивидуальные действия приводят к возникновению глобальных проблем».