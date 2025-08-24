Конец туризму: аномальная жара и дорожные расходы стали причиной смерти отпуска за границей

Вопрос о том, может ли этот рост расходов опередить ожидаемый рост мировых доходов, остается открытым — некоторого ущерба можно избежать с помощью адаптации, хотя за это тоже приходится платить, — но туристы могут почувствовать себя в затруднительном положении даже в тех случаях, когда нестабильная погода находится под контролем. Если выбросы углекислого газа действительно резко снизятся — что необходимо для прекращения глобального потепления, — это обойдется дороже всего в таких секторах, как авиация, которые ограничены физическими ограничениями.