Конец «служебного романа». Как умирала Любовь Орлова

А закончилось всё банально. В книге Федора Раззакова «Жизнь замечательных времен» приводится хронология последнего месяца жизни Орловой. В конце 1974 года она попала в больницу, но врачи ничего серьезного не усмотрели и даже позволили актрисе встретить Новый год дома, с мужем и друзьями. После праздников она вернулась на больничную койку, её состояние ухудшилось. В палату пускали только Александрова, который проводил рядом с женой целые дни. Последний раз они говорили 23 января — Орлова очень ждала Александрова, а когда тот приехал, сказала лишь: «Как вы долго…». Вскоре она впала в кому, врачи пытались спасти ей жизнь, но всё оказалось напрасно.