Конец истории: собака слезла с пирамиды Хеопса. Видео

Четыре дня назад, 14 октября, собака была замечена на вершине пирамиды Хеопса в Египте. Сегодня стало известно, что животное самостоятельно спустилось на землю. Об этом пишет Daily Mail.
Пользователи Сети до сих пор гадают, как собака забралась на вершину пирамиды, которая находится на расстоянии 146,6 метра от земли. Высота блоков пирамиды на нижних ее уровнях составляет около 1−1,5 метров, однако к вершине она уменьшается до 0,5 метра.
Видео, на кадрах которого видно спускающуюся собаку, опубликовала гид Лорен Ратвон. Она пошутила, что вершина пирамиды — это «отличное место, чтобы уединиться».
Напомним, что восход на пирамиды Хеопса, как и на любую из 118 египетских пирамид, запрещено законом. Поэтому для того, чтобы увидеться, что находится на вершине, туристы совершают полеты на парапланах над сооружениями.