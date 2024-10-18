Конец истории: собака слезла с пирамиды Хеопса. Видео

Пользователи Сети до сих пор гадают, как собака забралась на вершину пирамиды, которая находится на расстоянии 146,6 метра от земли. Высота блоков пирамиды на нижних ее уровнях составляет около 1−1,5 метров, однако к вершине она уменьшается до 0,5 метра.