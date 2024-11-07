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Конец истории: последний сбежавший енот вернулся в зоопарк

На прошлой неделе из зоопарка Amazon World сбежали четыре енота. Трех беглецов удалось вернуть практически сразу, а вот последнего поймали только 5 ноября.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Последний енот-беглец
Источник: Amazon World Zoo Park

Сотрудники зоопарка Amazon World, расположенного недалеко от Сандауна на острове Уайт (Великобритания), сообщили, что с 31 октября на 1 ноября четыре енота устроили побег из вольера.

Продолжительное время беглецов искали собаки-ищейки и беспилотники. Благодаря приложенным усилиям уже в выходные удалось поймать трех енотов. Однако один беглец оставался на свободе вплоть до 5 ноября, тогда его поймали и вернули к сообщникам в вольер. Об этом рассказали в United Press International.

Теперь четыре енота находятся под пристальным присмотром сотрудников зоопарка. Будем надеяться, что о новом «побеге из Шоушенка» мы услышим не скоро.

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