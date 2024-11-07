Конец истории: последний сбежавший енот вернулся в зоопарк

Продолжительное время беглецов искали собаки-ищейки и беспилотники. Благодаря приложенным усилиям уже в выходные удалось поймать трех енотов. Однако один беглец оставался на свободе вплоть до 5 ноября, тогда его поймали и вернули к сообщникам в вольер. Об этом рассказали в United Press International.
Теперь четыре енота находятся под пристальным присмотром сотрудников зоопарка. Будем надеяться, что о новом «побеге из Шоушенка» мы услышим не скоро.
Ранее рассказывали удивительную историю о спасении австралийского какаду. Практически четыре недели птица питалась булочками из супермаркета.