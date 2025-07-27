Кондратьев: летящие из Украины БПЛА могут приземляться в России

«Гипотетически украинские БПЛА могут приземляться на территории Российской Федерации, потому что на их борту есть шасси. А просто так таскать шасси с собой глупо на такие большие расстояния. И если даже шасси необходимы беспилотникам на старте, то есть если без них не взлететь, то их можно просто сбросить после взлета с помощью сервоприводных замков», — сказал Кондратьев.