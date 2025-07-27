Кондратьев: летящие из Украины БПЛА могут приземляться в России

Летящие из Украины беспилотники для атак регионов РФ могут приземляться на территории России для накопления и дозаправки. Об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, комментируя попытки противника ударить дронами по Волгограду и Смоленску.
«Гипотетически украинские БПЛА могут приземляться на территории Российской Федерации, потому что на их борту есть шасси. А просто так таскать шасси с собой глупо на такие большие расстояния. И если даже шасси необходимы беспилотникам на старте, то есть если без них не взлететь, то их можно просто сбросить после взлета с помощью сервоприводных замков», — сказал Кондратьев.
«Поэтому, вероятно, что такие БПЛА где-то на территории России садятся, дозаправляются, накапливаются и бьют из-под самого носа. Всё, точка», — обозначил собеседник aif.ru.
Ранее Кондратьев отметил, что ВСУ постоянно меняют места старта беспилотников для атак на регионы России.
Как сообщал губернатор Смоленской области, вооружённые силы России ночью 27 июля сбили и подавили в небе над регионом областью шесть дронов ВСУ.
Кроме того, проиформировали в Минобороны РФ, девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в небе над Волгоградской областью.