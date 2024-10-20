Кондитеры из СНГ приготовили самый высокий в мире торт в национальной тематике

Перед тем как торт-рекордсмен был представлен публике в парке имени Абулькасима Фирдоуси, его из ресторана медленно везли в кузове грузовика: весь путь до главного входа в парк протяженностью чуть более 1,7 км занял примерно 15 минут. Еще несколько минут потребовалось, чтобы установить его на столе. После этого на специальную вращающуюся платформу на верхушке торта поставили сладкую копию памятника основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони, ее высота равнялась 45 см.
Кондитерское изделие состояло из нескольких сужающихся к верху ярусов. Квадратное основание со стороной 1,1 м было обрамлено 20 пряничными фигурами в виде достопримечательностей Таджикистана. На него установили еще два украшенных национальными орнаментами круглых этажа, а также более 300 зефирных элементов, стилизованных под арбузы, дыни, виноград и различные фрукты, которые выращивают в республике.
Кондитерам понадобилось четыре дня для того, чтобы приготовить этот торт. «160 яиц, 25 кг сахара, порядка 45 кг сахарной пасты, несколько кг муки — это для зефира. Плюс порядка 30 литров сока и все остальное — 1, 3, 5, 9 кг, но не больше», — сказала в беседе с ТАСС шоколатье, шеф-кондитер Натали Ви, которая участвовала в его приготовлении. По ее словам, этим тортом можно накормить от 100 до 200 человек.
Рекорд, посвященный празднику
«Мы этим занимаемся уже восемь лет, уже поставлены рекорды в России ([торт] “Сказки Пушкина”), в Африке, Европе. На территории Таджикистана это первый рекорд, и я надеюсь, он надолго», — сообщил журналистам председатель комитета по сервису и гостеприимству ЕРА и генеральный секретарь WFRS Александр Рабинович. Он добавил, что приготовление торта приурочили ко Всемирному дню повара и таджикскому национальному празднику урожая Мехргону, который в республике празднуют в воскресенье.
Посетители парка наблюдали за тортом-рекордсменом и фотографировались рядом с ним. Среди них можно было увидеть и официальных лиц: председателя комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Камолиддина Муминзода, депутата Госдумы Елену Драпеко, генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрия Кобицкого. Они участвовали в работе международного туристического форума Travel Hub «Содружество» в Душанбе.
Все желающие также смогли отведать по куску. Корреспондент ТАСС также смог попробовать торт.
Парк имени Фирдоуси 20 октября стал центром празднования Мехргона. Здесь организовали выставку-ярмарку собранного урожая и различных блюд из всех регионов Таджикистана. Продавцы рекламировали свои продукты посетителям, предлагая купить овощи и фрукты, напитки, орехи, мед и другое.