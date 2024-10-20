Кондитеры из СНГ приготовили самый высокий в мире торт в национальной тематике

Кондитерам понадобилось четыре дня для того, чтобы приготовить этот торт. «160 яиц, 25 кг сахара, порядка 45 кг сахарной пасты, несколько кг муки — это для зефира. Плюс порядка 30 литров сока и все остальное — 1, 3, 5, 9 кг, но не больше», — сказала в беседе с ТАСС шоколатье, шеф-кондитер Натали Ви, которая участвовала в его приготовлении. По ее словам, этим тортом можно накормить от 100 до 200 человек.