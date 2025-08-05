Егор Кончаловский: в сериалах навязываются нетрадиционные отношения

В этом выпуске ведущие обсудили запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Соответствующий закон недавно подписал Владимир Путин. Теперь картины, которые не соответствуют критериям, будут в течение суток удалять из онлайн-кинотеатров по запросам Роскомнадзора. Касается это как новых лент, так и уже вышедших, если у них отзовут или не выдадут прокатное удостоверение.
Режиссер Егор Кончаловский отметил, что в современном кинематографе стало встречаться слишком много примеров нетрадиционных отношений.
Мы как государство и как общество заявили довольно внятно, что мы являемся приверженцами традиционных ценностей — семьи, Родины, уважения к истории, уважения к Великой Победе, к гимну, к гербу. Какой-то набор этих ценностей, он существует. На мой взгляд, конечно, нужно аккуратным с этим быть. Но я смотрю какие-то американские сериалы, в каждом сериале показаны нетрадиционные сексуальные отношения. В каждом! Это правило, это политика, это навязывается как норма. А когда этого нет — это уже не норма.
По словам режиссера, сейчас важно выстроить какую-то классику и фундамент, а уже потом можно возвращать подобные фильмы.
«Мне кажется, что имеет смысл вернуться, может быть, в какой-то строгой форме к норме. С тем, чтобы потом чуть-чуть либернуться. Надо вернуться к каким-то вещам, которые должны довольно долго продвигаться и пропагандироваться, для того чтобы выросли какие-то зрелые мозги. Иначе, когда детям начинают с детства навязывать какие-то совершенно непонятные для них вещи, общество заканчивает тем, что мы видим сейчас в праздновании открытия Олимпиады в Париже. Ну это же странно. Это уже переходит все границы. Хотя в начале я помню это время. Думаешь: “Ну господи, как смешно”. А потом это стало приобретать очень страшные какие-то формы», — продолжил Кончаловский.
Представитель знаменитой российской кинодинастии подчеркнул, что речь идет не только о демонстрации некой формы сексуальных отношений в кино. По словам Кончаловского, нередко в подобных фильмах романтизируют маньяков.
«Есть масса фильмов сейчас, в которых серийный убийца — положительный герой. И ты ловишь себя на мысли через 2−3 серии, что начинаешь ему [симпатизировать]. В сериале “Декстер” обаятельнейший человек, который расчленяет людей. Всех кормит пончиками с утра. Это что должно с мозгами происходить потихоньку? Я советский человек. Был в Советской армии, мне это не страшно. Какие там нетрадиционные отношения», — пояснил Кончаловский в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.