Егор Кончаловский: в сериалах навязываются нетрадиционные отношения

«Мне кажется, что имеет смысл вернуться, может быть, в какой-то строгой форме к норме. С тем, чтобы потом чуть-чуть либернуться. Надо вернуться к каким-то вещам, которые должны довольно долго продвигаться и пропагандироваться, для того чтобы выросли какие-то зрелые мозги. Иначе, когда детям начинают с детства навязывать какие-то совершенно непонятные для них вещи, общество заканчивает тем, что мы видим сейчас в праздновании открытия Олимпиады в Париже. Ну это же странно. Это уже переходит все границы. Хотя в начале я помню это время. Думаешь: “Ну господи, как смешно”. А потом это стало приобретать очень страшные какие-то формы», — продолжил Кончаловский.