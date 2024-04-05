Концепция РНК-мира, разработанная в России, получила новые подтверждения

— Три главных биополимера образуют жизнь — ДНК, РНК и белки. ДНК хранит генетическую информацию, она как сейф. Получили удачный вариант и перевели его в форму ДНК, где он остается неизменным в течение многих поколений. В этом ряду РНК — уникальная молекула. Как и ДНК, она несет генетическую информацию, но, кроме того, быстро эволюционирует. РНК способна служить матрицей для синтеза белка, ДНК и себя самой. В отличие от ДНК и белков, РНК самодостаточна. В 1982-м обнаружили, что она может катализировать, то есть ускорять, биохимические реакции. В 2000-м установили: именно РНК катализирует реакции образования пептидных связей, приводящие к синтезу белков. Тогда Александру Сергеевичу Спирину стало очевидным, что жизнь зародилась в форме РНК, и он начал развивать свою концепцию.