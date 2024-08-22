Кому выгоднее всего брать ипотеку с плавающей ставкой?

В подавляющем большинстве случаев ипотечные договоры имеют фиксированную ставку. Она не меняется из года в год, если только заемщик не захочет рефинансировать заем. Но есть плавающая ставка. Она привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и меняется вместе с ней. То есть может не только понижаться, но и повышаться — как и происходит в России с прошлого года.