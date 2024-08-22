Кому выгоднее всего брать ипотеку с плавающей ставкой?

Условия по ипотеке могут быть разными, и ставки по ним тоже. Некоторые банки вспомнили про плавающую ключевую ставку. Что это такое и когда ею нужно пользоваться?
В подавляющем большинстве случаев ипотечные договоры имеют фиксированную ставку. Она не меняется из года в год, если только заемщик не захочет рефинансировать заем. Но есть плавающая ставка. Она привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и меняется вместе с ней. То есть может не только понижаться, но и повышаться — как и происходит в России с прошлого года.
«Раз в год или чаще, если это зафиксировано в кредитном договоре, банк пересматривает ставку по ипотеке, — говорит ипотечный брокер Дмитрий Ракута. — Если ключевая ставка ЦБ РФ за это время уменьшилась, то платежи по кредиту тоже будут более комфортными. Если выросла, то процентная ставка тоже подрастет, и переплата будет выше».
Эксперт считает, что плавающей ипотечной ставкой сегодня могут воспользоваться те заемщики, которые берут небольшие кредиты на короткий срок — до пяти лет. В остальных случаях размер переплаты может оказаться существенным.