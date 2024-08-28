Кому вреден чай с лимоном

Как пишет портал dietology.pro, чай с лимоном противопоказан людям, у которых есть аллергия на цитрусовые и повышенная кислотность желудка. Его не рекомендуется пить беременным, которые страдают изжогой, а также кормящим женщинам, так как чрезмерное употребление напитка может вызвать аллергию или нарушение пищеварения у ребенка.