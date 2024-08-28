Кому вреден чай с лимоном

Лимон — одна из самых популярных добавок к чаю. Этот цитрусовый фрукт содержит большое количество витамина С, который помогает поддержать иммунитет. Но при некоторых заболеваниях высокая кислотность напитка может приносить больше вреда, чем пользы.
Кому нельзя пить чай с лимоном?
Чай с лимоном вредно пить людям, имеющим проблемы с зубной эмалью. Как рассказала РБК Life стоматолог Галина Гурьянова, любой напиток, отличающийся повышенной кислотностью, негативно влияет на эмаль зубов.
«Показатель кислотности (ph) лимонного сока между 2 и 3, а горячая вода еще и усиливает эффект воздействия на минералы зубной поверхности. Чай с лимоном разрушает зубы даже активнее, чем газированные напитки», — отметила Гурьянова.
Как пишет портал dietology.pro, чай с лимоном противопоказан людям, у которых есть аллергия на цитрусовые и повышенная кислотность желудка. Его не рекомендуется пить беременным, которые страдают изжогой, а также кормящим женщинам, так как чрезмерное употребление напитка может вызвать аллергию или нарушение пищеварения у ребенка.
По словам врача-эндокринолога, диетолога Натальи Антоновой, лимон не следует употреблять всем беременным женщинам, а также детям до трех лет, пациентам с гастритом с повышенной кислотностью, язвой и панкреатитом.
«Следует помнить также, что употребление лимона одновременно с некоторыми антибиотиками снижает их эффективность и способствует образованию вредных нерастворимых комплексов», — рассказала врач РБК Life.