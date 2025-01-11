Кому повысят пенсии в 2025 году

— Крайне важно, чтобы увеличение пенсий хотя бы догоняло инфляцию, — считает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Официальная инфляция в России за 2024 год — около девяти процентов. Реальная, думаю, около 15−20. А пенсии федеральные власти увеличили на 7,3 процента. Поэтому, я думаю, нужно рассмотреть вопрос об еще одной индексации пенсий уже в нынешнем году. Да, пенсии дважды поднимут в 2026 и 2027 годах, но до них, как говорится, еще нужно дожить. Власти Москвы, надо отдать должное, находят средства для поддержки пенсионеров.