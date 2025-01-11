Кому повысят пенсии в 2025 году

А в следующем 2026 году повышение пенсионных выплат в России пройдет в два этапа. Первый — с 1 февраля, пенсии подрастут на 4,5 процента, и второй — с 1 апреля, прибавка составит 5,5 процента. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, в 2027 году предполагается также использовать аналогичный механизм начисления пенсионных пособий.
— Пенсии в 2027 году увеличатся на 4 процента с 1 февраля и на 4,1 процента с 1 апреля. При этом механизм индексации для работающих пенсионеров автоматизирован и подавать дополнительные заявления в Социальный фонд не нужно, — объяснил Чаплин.
Кстати, с 1 апреля 2025 года будут сразу на 14,75 процента увеличены социальные пенсии. Это выплаты нетрудоспособным людям, которые по какой-то причине не могут получать страховую пенсию. Социальная пенсия обеспечивает минимальный уровень дохода тем, кто не имеет других источников дохода. Например, из-за инвалидности, пожилого возраста или потери кормильца. К концу этого года средний размер социальных пенсий, по словам Чаплина, составит 15 456 рублей.
Важный нюанс: минимальный размер пенсии в Москве вырос до 25 850 рублей в месяц. Если пенсионеру назначена выплата меньшего размера, то разница доплачивается из городского бюджета.
Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров. Также с 1 января 2025 года на 5,5 процента проиндексированы размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью.
— Крайне важно, чтобы увеличение пенсий хотя бы догоняло инфляцию, — считает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Официальная инфляция в России за 2024 год — около девяти процентов. Реальная, думаю, около 15−20. А пенсии федеральные власти увеличили на 7,3 процента. Поэтому, я думаю, нужно рассмотреть вопрос об еще одной индексации пенсий уже в нынешнем году. Да, пенсии дважды поднимут в 2026 и 2027 годах, но до них, как говорится, еще нужно дожить. Власти Москвы, надо отдать должное, находят средства для поддержки пенсионеров.
По словам эксперта, огромную роль в поддержке пожилых людей может сыграть импортозамещение в сфере фармацевтики.
— Пенсионеры много тратят на лекарства. Импортные в связи с ростом курса доллара сильно подорожали. Поэтому нужны российские аналоги, — пояснил эксперт.