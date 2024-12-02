Кому положены бесплатные новогодние подарки
Как пишет РИАМО, в преддверии Нового года социальные службы начинают принимать заявки от семей, которые хотели бы бесплатно получить подарки для своих детей. Обычно прием заявок открывается в середине ноября.
На бесплатные подарки имеют право:
- многодетные семьи, где воспитываются трое или более детей;
- малообеспеченные семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума;
- семьи с детьми-инвалидами;
- семьи, в которых один из родителей имеет инвалидность;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети родителей-одиночек;
- дети участников СВО;
- одаренные дети, проявившие себя в учебе, конкурсах, олимпиадах.
Примечательно, что каждый регион в конце года составляет свой список критериев, по которым отбирают получателей новогодних подарков.
Как узнать, положены ли вашей семье бесплатные новогодние подарки
Чтобы узнать, положены ли вашей семье новогодние социальные подарки, нужно обратиться в местные органы соцзащиты или районную администрацию. В некоторых регионах подать заявление на новогодний подарок можно через «Госуслуги». Часто сервис напоминает пользователям о возможности получить подарок.
Москвичи, например, могут получить информацию в управе района. Узнать адрес и расписание работы управы своего района можно во вкладке «Мой район» на сайте правительства Москвы.
В отделе соцзащиты или управе обратившимся объяснят, какие документы нужны для подачи заявления на получение подарка. В частности, могут попросить принести копию паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка (детей), справку о регистрации ребенка в квартире/доме, документ, подтверждающий льготный статус.
Как получить подарок от соцзащиты и что в него входит
Если заявку одобрят, можно будет получить подарок от органов соцзащиты в удобное время. Обычно родители забирают подарки сами, но иногда их привозят домой. В некоторых случаях организуют торжественное вручение для группы детей.
В подарочный набор обычно входят конфеты, фрукты, другие сладости, игрушки, развивающие игры или билеты на новогоднее представление.
Как получить подарки на акции «Елка желаний»
Помимо органов социальной защиты, вручением подарков могут заниматься благотворительные организации. Если ваша семья находится под патронажем такой компании, можно узнать у их сотрудников, планируется ли подарочная акция перед наступающим праздником.
Существует и Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». По ней получить подарки могут дети:
- из малоимущих семей;
- с тяжелыми заболеваниями;
- с состоянием здоровья, угрожающим жизни;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из семей участников СВО, из новых регионов РФ, из семей, проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.
Чтобы ребенок мог загадать желание, ему нужно создать учетную запись на платформе «Движение первых». Затем нужно авторизоваться на сайте новогодней акции.
Можно загадать материальное (книги, товары для хобби, игрушки, одежда и прочее) или нематериальное (мероприятие, путешествие, встреча с кем-либо) желание. Также можно выбрать подарок-сюрприз: благотворитель сам выбирает презент по рассказу ребенка о его увлечениях.
Новогодние елки с шарами с детскими желаниями появятся в десятках городов страны в начале декабря. Также на сайте проекта всю зиму будет работать виртуальная «елка желаний».
Ранее основатель ивент-агентства Виктория Веснина рассказала, как сэкономить на новогодней елке родителям, чьи малыши ходят в детский сад.