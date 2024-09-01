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Кому полагается бесплатное питание в школе

Некоторых школьников должны кормить бесплатно все время обучения. Делимся списком таких льготников.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Объясняем. РФ», один раз в день горячую еду и напиток предоставляют всем ученикам с первого по четвертый класс. По решению школы это будет либо завтрак, либо обед. Никаких заявлений подавать при этом не нужно.

Ученики постарше питаются платно. Однако льготников могут кормить бесплатно с первого по одиннадцатый класс, причем два раза в день. Это:

  • ученики с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
  • дети из малоимущих или многодетных семей;
  • ученики, получающие пенсию по потере кормильца;
  • дети участников СВО.

В регионах список может быть дополнен. Уточнить это можно в органах соцзащиты.

Чтобы оформить льготу, родителям и другим законным представителям ребенка нужно подать заявление в местные органы соцзащиты. При обращении туда понадобятся свидетельство о рождении ребенка и его СНИЛС, если он есть.

Также можно приложить медсправки и документы о доходах родителей. Справку о праве на льготное питание выдадут в течение 30 дней. Ее нужно будет отнести классному руководителю.

К справке нужно приложить документы о здоровье ребенка (например, об аллергии), чтобы для него сформировали подходящее меню.

Часто в школьных столовых подают каши. И это объяснимо, ведь они хорошо насыщают и наполняют энергией. При этом пять из них наиболее полезны для детей и взрослых, поэтому готовить такие каши можно почаще.