Кому полагается бесплатное питание в школе

Как пишет «Объясняем. РФ», один раз в день горячую еду и напиток предоставляют всем ученикам с первого по четвертый класс. По решению школы это будет либо завтрак, либо обед. Никаких заявлений подавать при этом не нужно.
Ученики постарше питаются платно. Однако льготников могут кормить бесплатно с первого по одиннадцатый класс, причем два раза в день. Это:
- ученики с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- дети из малоимущих или многодетных семей;
- ученики, получающие пенсию по потере кормильца;
- дети участников СВО.
В регионах список может быть дополнен. Уточнить это можно в органах соцзащиты.
Чтобы оформить льготу, родителям и другим законным представителям ребенка нужно подать заявление в местные органы соцзащиты. При обращении туда понадобятся свидетельство о рождении ребенка и его СНИЛС, если он есть.
Также можно приложить медсправки и документы о доходах родителей. Справку о праве на льготное питание выдадут в течение 30 дней. Ее нужно будет отнести классному руководителю.
К справке нужно приложить документы о здоровье ребенка (например, об аллергии), чтобы для него сформировали подходящее меню.
Часто в школьных столовых подают каши. И это объяснимо, ведь они хорошо насыщают и наполняют энергией. При этом пять из них наиболее полезны для детей и взрослых, поэтому готовить такие каши можно почаще.